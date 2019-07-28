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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 лип, 2019 09:55
Re: Monobank
stas_rst, у мене якраз після оновлення, дуже довго заходить в додаток.
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:13
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:49
у мене все заходить, проте пропали на ранок усі операції за вчора ... тобто вчора по балансу карти списало суму покупок, операції відобразило в історії, КБ в смс прийшло.
На ранок сьогодні - в історії операцій за вчора, окрім виведеного кишмишу, зіроу ... мабуть напильником допрацьовують додаток ... чекаю понеділка
Додано: Пон 29 лип, 2019 07:58
Re: Monobank
Добрый день.Вчера в воскресенье пробовал поднять кредитный лимит,ответили,что на данный момент такой возможности нет. Есть ли смысл сегодня в будний день отправлять запрос? Может таки нальют немного? Кто то пробовал?
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:07
Если вчера не дал - почему вы думаете что даст сегодня? Выходной или рабочий день не имеет значения. Они уже получили ваш рейтинг и имеют картину по вам исходя из вашего пользования картой. Со вчерашнего дня ничего не поменялось. Так что и сегодня получите отлуп. Раньше чем через месяц моню трогать теперь не стоит.
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:58
Однажды у меня был отказ, а дня через 3 налили.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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