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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:15
Категории кешбэка на август
1% - 3% Путешествия
1% - 3% Авто и АЗС
1% - 4% Красота и медицина
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 2% Продукты
1% - 20% Такси
Кешбэки от партнеров
На все покупки по карте:
АЛЛО - 3%
TravelSIM - 8%
На первую покупку по карте у партнера за последние 3 месяца:
Smartass - 20%
MEGOGO - 10%
Toplyvo.ua - 5%
На первую покупку по карте у партнера за последние 6 месяцев:
Prostor - 10%
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Vorlon
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:29
це Ваші побажання чи інсайт ?
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stas_rst
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:29
Vorlon
Отличные новости!
А по А-банку такой инфы нет?
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Amid
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:30
Vorlon, спасибо за инсайд.
Есть смысл только в такси, остальные категории у конкурентов так же или больше. Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе.
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wig
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:41
wig
Ну почему. МСС 5533 у Б5 ТАСа некошерное, в отличие от мони.
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Amid
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:42
stas_rst написав:
це Ваші побажання чи інсайт ?
Пост Гороховского
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Vorlon
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