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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:15

Категории кешбэка на август

1% - 3% Путешествия
1% - 3% Авто и АЗС
1% - 4% Красота и медицина
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 2% Продукты
1% - 20% Такси

Кешбэки от партнеров

На все покупки по карте:
АЛЛО - 3%
TravelSIM - 8%

На первую покупку по карте у партнера за последние 3 месяца:
Smartass - 20%
MEGOGO - 10%
Toplyvo.ua - 5%

На первую покупку по карте у партнера за последние 6 месяцев:
Prostor - 10%
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:29

це Ваші побажання чи інсайт ?
stas_rst
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Повідомлень: 406
З нами з: 27.02.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:29

Vorlon
Отличные новости!

А по А-банку такой инфы нет?
Amid
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 12.06.08
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Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:30

Vorlon, спасибо за инсайд.

Есть смысл только в такси, остальные категории у конкурентов так же или больше. Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе.
wig
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Повідомлень: 4317
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Подякував: 57 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:41

wig
Ну почему. МСС 5533 у Б5 ТАСа некошерное, в отличие от мони.
Amid
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 12.06.08
Подякував: 105 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:42

  stas_rst написав:це Ваші побажання чи інсайт ?

Пост Гороховского ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 7057
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
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