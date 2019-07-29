arkavs написав: wig написав:
Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе.
За свои - с левой стороны в приложении... может одумаются и вернут за кредитные?..
"ні синку, це фантастика ". В мене работают не дятлы. Они быстро поняли что среди владельцев смартфонов, на которых сделала ставку, запуская свой проект, гораздо меньше аленей чем было в привате. И их Качественный состав несколько иной. Поэтому Моня поняла и исправила свою первоначальную ошибку. А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит