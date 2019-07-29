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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1418141914201421
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:03

  arkavs написав:
  wig написав: Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе.

За свои - с левой стороны в приложении... может одумаются и вернут за кредитные?..

За свои - тоже имело бы смысл, но тогда за все карты. А не только гривну.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:03

  arkavs написав:
  wig написав: Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе.

За свои - с левой стороны в приложении... может одумаются и вернут за кредитные?..

"ні синку, це фантастика ". В мене работают не дятлы. Они быстро поняли что среди владельцев смартфонов, на которых сделала ставку, запуская свой проект, гораздо меньше аленей чем было в привате. И их Качественный состав несколько иной. Поэтому Моня поняла и исправила свою первоначальную ошибку. А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит
Flamingo
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