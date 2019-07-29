Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1418141914201421 Додано: Вів 30 лип, 2019 11:03 arkavs написав: wig написав: Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе. Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе.

За свои - с левой стороны в приложении... может одумаются и вернут за кредитные?.. За свои - с левой стороны в приложении... может одумаются и вернут за кредитные?..

За свои - тоже имело бы смысл, но тогда за все карты. А не только гривну. За свои - тоже имело бы смысл, но тогда за все карты. А не только гривну. wig

Повідомлень: 4321 З нами з: 06.01.12 Подякував: 57 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 11:03 arkavs написав: wig написав: Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе. Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе.

За свои - с левой стороны в приложении... может одумаются и вернут за кредитные?.. За свои - с левой стороны в приложении... может одумаются и вернут за кредитные?..

"ні синку, це фантастика ". В мене работают не дятлы. Они быстро поняли что среди владельцев смартфонов, на которых сделала ставку, запуская свой проект, гораздо меньше аленей чем было в привате. И их Качественный состав несколько иной. Поэтому Моня поняла и исправила свою первоначальную ошибку. А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит "ні синку, це фантастика ". В мене работают не дятлы. Они быстро поняли что среди владельцев смартфонов, на которых сделала ставку, запуская свой проект, гораздо меньше аленей чем было в привате. И их Качественный состав несколько иной. Поэтому Моня поняла и исправила свою первоначальную ошибку. А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит Flamingo

Повідомлень: 2520 З нами з: 20.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36 Flamingo написав: А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит

х.з. 20% на такси ж вернули. видимо отток пошел... х.з. 20% на такси ж вернули. видимо отток пошел... arkavs

Повідомлень: 345 З нами з: 11.06.15 Подякував: 549 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 11:50 arkavs написав: Flamingo написав: А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит

х.з. 20% на такси ж вернули. видимо отток пошел... х.з. 20% на такси ж вернули. видимо отток пошел...

Отток чего? Ездящих на такси? Так в этом месяце данная категория вообще была представлена только у абанки причем размер кишмиша всего 5%. ИМХО экзотические категории (то есть те чем люди пользуются не так часто) типа цветы, книги, такси, кино и т.п. это просто из разряда заманух, чтобы оправдать лозунг "кэшбек до 20%" и поддержать лояльность клиента. Банком просчитываются суммы, которые он потеряет за месяц от подобных категорий, но за счет привлечения к себе внимания получит в другом. Вопрос же кишмиша за свои и за кредитные - это более серьезная вещь, поскольку задевает модель по которой работает банк. Тут мало выделить бюджет расходов на месяц. Тут надо копать глубже. Поэтому то что легко делается на месяц таксо за 20% не значит что так же легко можно дать кишмиш за кредитные. Тем более что кредитные имеет смысл для банка запускать тогда когда при этом будет достаточно большой процент аленей вылетающих из грейса. Отток чего? Ездящих на такси? Так в этом месяце данная категория вообще была представлена только у абанки причем размер кишмиша всего 5%. ИМХО экзотические категории (то есть те чем люди пользуются не так часто) типа цветы, книги, такси, кино и т.п. это просто из разряда заманух, чтобы оправдать лозунг "кэшбек до 20%" и поддержать лояльность клиента. Банком просчитываются суммы, которые он потеряет за месяц от подобных категорий, но за счет привлечения к себе внимания получит в другом. Вопрос же кишмиша за свои и за кредитные - это более серьезная вещь, поскольку задевает модель по которой работает банк. Тут мало выделить бюджет расходов на месяц. Тут надо копать глубже. Поэтому то что легко делается на месяц таксо за 20% не значит что так же легко можно дать кишмиш за кредитные. Тем более что кредитные имеет смысл для банка запускать тогда когда при этом будет достаточно большой процент аленей вылетающих из грейса. Flamingo

Повідомлень: 2520 З нами з: 20.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 11:57 Flamingo Хорошо, с кредитными понятно. А на валютные что мешает запустить? Банку еще выгоднее, 10% на остаток - платить не надо. Да и желающих снять будет меньше, если можно с выгодой потратить валюту. wig

Повідомлень: 4321 З нами з: 06.01.12 Подякував: 57 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:55 wig написав: Flamingo Хорошо, с кредитными понятно. А на валютные что мешает запустить? Банку еще выгоднее, 10% на остаток - платить не надо. Да и желающих снять будет меньше, если можно с выгодой потратить валюту. Хорошо, с кредитными понятно. А на валютные что мешает запустить? Банку еще выгоднее, 10% на остаток - платить не надо. Да и желающих снять будет меньше, если можно с выгодой потратить валюту.

Судя по очень низким ставкам по валютным депо - задача привлечения валюты перед Моней не ставится в принципе. Поэтому и кишмиш по валютным картам не запускают. Ведь банку надо зарабатывать. Хочешь кишмиш - плати гривной (банк заработает на курсах), хочешь платить валютой - пожалуйста (тут банк заработает на том что не поделится интерченджем). Ведь вы ж понимаете что цель банка не раздать "свиням" как можно больше плюшек, а обеспечить руководству как можно большую прибыль. Судя по очень низким ставкам по валютным депо - задача привлечения валюты перед Моней не ставится в принципе. Поэтому и кишмиш по валютным картам не запускают. Ведь банку надо зарабатывать. Хочешь кишмиш - плати гривной (банк заработает на курсах), хочешь платить валютой - пожалуйста (тут банк заработает на том что не поделится интерченджем). Ведь вы ж понимаете что цель банка не раздать "свиням" как можно больше плюшек, а обеспечить руководству как можно большую прибыль. Flamingo

Повідомлень: 2520 З нами з: 20.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1418141914201421 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм