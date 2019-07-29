RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1418141914201421
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:03

  arkavs написав:
  wig написав: Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе.

За свои - с левой стороны в приложении... может одумаются и вернут за кредитные?..

За свои - тоже имело бы смысл, но тогда за все карты. А не только гривну.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:03

  arkavs написав:
  wig написав: Но, у Мони это ж за свои, а в конкурирующих банках - все в грейсе.

За свои - с левой стороны в приложении... может одумаются и вернут за кредитные?..

"ні синку, це фантастика ". В мене работают не дятлы. Они быстро поняли что среди владельцев смартфонов, на которых сделала ставку, запуская свой проект, гораздо меньше аленей чем было в привате. И их Качественный состав несколько иной. Поэтому Моня поняла и исправила свою первоначальную ошибку. А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 20.03.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36

  Flamingo написав: А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит

х.з. 20% на такси ж вернули. видимо отток пошел...
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 11.06.15
Подякував: 549 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:50

  arkavs написав:
  Flamingo написав: А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит

х.з. 20% на такси ж вернули. видимо отток пошел...

Отток чего? Ездящих на такси? Так в этом месяце данная категория вообще была представлена только у абанки причем размер кишмиша всего 5%. ИМХО экзотические категории (то есть те чем люди пользуются не так часто) типа цветы, книги, такси, кино и т.п. это просто из разряда заманух, чтобы оправдать лозунг "кэшбек до 20%" и поддержать лояльность клиента. Банком просчитываются суммы, которые он потеряет за месяц от подобных категорий, но за счет привлечения к себе внимания получит в другом. Вопрос же кишмиша за свои и за кредитные - это более серьезная вещь, поскольку задевает модель по которой работает банк. Тут мало выделить бюджет расходов на месяц. Тут надо копать глубже. Поэтому то что легко делается на месяц таксо за 20% не значит что так же легко можно дать кишмиш за кредитные. Тем более что кредитные имеет смысл для банка запускать тогда когда при этом будет достаточно большой процент аленей вылетающих из грейса.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 20.03.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:57

Flamingo Хорошо, с кредитными понятно. А на валютные что мешает запустить? Банку еще выгоднее, 10% на остаток - платить не надо. Да и желающих снять будет меньше, если можно с выгодой потратить валюту.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:55

  wig написав:Flamingo Хорошо, с кредитными понятно. А на валютные что мешает запустить? Банку еще выгоднее, 10% на остаток - платить не надо. Да и желающих снять будет меньше, если можно с выгодой потратить валюту.

Судя по очень низким ставкам по валютным депо - задача привлечения валюты перед Моней не ставится в принципе. Поэтому и кишмиш по валютным картам не запускают. Ведь банку надо зарабатывать. Хочешь кишмиш - плати гривной (банк заработает на курсах), хочешь платить валютой - пожалуйста (тут банк заработает на том что не поделится интерченджем). Ведь вы ж понимаете что цель банка не раздать "свиням" как можно больше плюшек, а обеспечить руководству как можно большую прибыль.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 20.03.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1418141914201421
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13052)
30.07.2019 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.