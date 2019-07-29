За свои - тоже имело бы смысл, но тогда за все карты. А не только гривну.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:03
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:03
"ні синку, це фантастика ". В мене работают не дятлы. Они быстро поняли что среди владельцев смартфонов, на которых сделала ставку, запуская свой проект, гораздо меньше аленей чем было в привате. И их Качественный состав несколько иной. Поэтому Моня поняла и исправила свою первоначальную ошибку. А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:50
Отток чего? Ездящих на такси? Так в этом месяце данная категория вообще была представлена только у абанки причем размер кишмиша всего 5%. ИМХО экзотические категории (то есть те чем люди пользуются не так часто) типа цветы, книги, такси, кино и т.п. это просто из разряда заманух, чтобы оправдать лозунг "кэшбек до 20%" и поддержать лояльность клиента. Банком просчитываются суммы, которые он потеряет за месяц от подобных категорий, но за счет привлечения к себе внимания получит в другом. Вопрос же кишмиша за свои и за кредитные - это более серьезная вещь, поскольку задевает модель по которой работает банк. Тут мало выделить бюджет расходов на месяц. Тут надо копать глубже. Поэтому то что легко делается на месяц таксо за 20% не значит что так же легко можно дать кишмиш за кредитные. Тем более что кредитные имеет смысл для банка запускать тогда когда при этом будет достаточно большой процент аленей вылетающих из грейса.
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:57
Flamingo Хорошо, с кредитными понятно. А на валютные что мешает запустить? Банку еще выгоднее, 10% на остаток - платить не надо. Да и желающих снять будет меньше, если можно с выгодой потратить валюту.
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:55
Судя по очень низким ставкам по валютным депо - задача привлечения валюты перед Моней не ставится в принципе. Поэтому и кишмиш по валютным картам не запускают. Ведь банку надо зарабатывать. Хочешь кишмиш - плати гривной (банк заработает на курсах), хочешь платить валютой - пожалуйста (тут банк заработает на том что не поделится интерченджем). Ведь вы ж понимаете что цель банка не раздать "свиням" как можно больше плюшек, а обеспечить руководству как можно большую прибыль.
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:42
Если речь о типе карты, то мастеркард дебетная, а виза кредитная. Но обе могут работать в дебетном режиме, мало того, повышенный кешбек стимулирует пользоваться именно своими средствами.
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:51
Re: Monobank
Доброго дня усім. Уже питав у травні, забув ...
3% подорожі - як правильно оплачувати, щоб нарахували ... неповних 30 долл. з 1К - це варіант таки
П.С. знаю, що турфірми при готівці можуть і на 5% уступити, питання - якщо без цього, то як правильно ?
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