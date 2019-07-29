Додано: Вів 30 лип, 2019 11:50

arkavs написав: Flamingo написав: А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит А значит ожидать что они повторно наступят на те же грабли имхо не стоит

х.з. 20% на такси ж вернули. видимо отток пошел... х.з. 20% на такси ж вернули. видимо отток пошел...

Отток чего? Ездящих на такси? Так в этом месяце данная категория вообще была представлена только у абанки причем размер кишмиша всего 5%. ИМХО экзотические категории (то есть те чем люди пользуются не так часто) типа цветы, книги, такси, кино и т.п. это просто из разряда заманух, чтобы оправдать лозунг "кэшбек до 20%" и поддержать лояльность клиента. Банком просчитываются суммы, которые он потеряет за месяц от подобных категорий, но за счет привлечения к себе внимания получит в другом. Вопрос же кишмиша за свои и за кредитные - это более серьезная вещь, поскольку задевает модель по которой работает банк. Тут мало выделить бюджет расходов на месяц. Тут надо копать глубже. Поэтому то что легко делается на месяц таксо за 20% не значит что так же легко можно дать кишмиш за кредитные. Тем более что кредитные имеет смысл для банка запускать тогда когда при этом будет достаточно большой процент аленей вылетающих из грейса.