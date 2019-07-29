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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1419142014211422
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:34

Re: Monobank

Многие турфирмы вообще не принимают деньги правильно с карты - либо П2П, либо какой-то г-но интернет-сервис, либо еще что кроме честной оплаты картой.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:39

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:Закинули через приложуху "свои" и оплатили

Дякую. Це я неправильно висловився, оскільки не платив раніше картками за подорожі ... село Київ :)
1. Можна платити через букінг карткою
2. Можна платити СЕПом на рахунок фірми
3. Можна платити у терміналі готелю

Саме ці моменти я й мав на увазі ...
По усіх трьох варіантах буде КБ чи термінал (п.3) може бути "прошитий" під продукти наприклад ?
П.С. чи є ще "правильні" інші способи ? оце й хотів почути

Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.
Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.
Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.

Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно
Flamingo
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  #<1 ... 1419142014211422
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