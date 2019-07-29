|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:34
Re: Monobank
Многие турфирмы вообще не принимают деньги правильно с карты - либо П2П, либо какой-то г-но интернет-сервис, либо еще что кроме честной оплаты картой.
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:39
Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.
Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.
Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.
Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно
|