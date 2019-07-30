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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1419142014211422 Додано: Вів 30 лип, 2019 15:34 Re: Monobank Многие турфирмы вообще не принимают деньги правильно с карты - либо П2П, либо какой-то г-но интернет-сервис, либо еще что кроме честной оплаты картой. Slx Повідомлень: 68 З нами з: 23.07.18 Подякував: 29 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:39 stas_rst написав: Flamingo написав: Закинули через приложуху "свои" и оплатили Закинули через приложуху "свои" и оплатили

Дякую. Це я неправильно висловився, оскільки не платив раніше картками за подорожі ... село Київ

1. Можна платити через букінг карткою

2. Можна платити СЕПом на рахунок фірми

3. Можна платити у терміналі готелю



Саме ці моменти я й мав на увазі ...

По усіх трьох варіантах буде КБ чи термінал (п.3) може бути "прошитий" під продукти наприклад ?

П.С. чи є ще "правильні" інші способи ? оце й хотів почути Дякую. Це я неправильно висловився, оскільки не платив раніше картками за подорожі ... село Київ1. Можна платити через букінг карткою2. Можна платити СЕПом на рахунок фірми3. Можна платити у терміналі готелюСаме ці моменти я й мав на увазі ...По усіх трьох варіантах буде КБ чи термінал (п.3) може бути "прошитий" під продукти наприклад ?П.С. чи є ще "правильні" інші способи ? оце й хотів почути

Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.

Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.

Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.



Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно Flamingo

Повідомлень: 2525 З нами з: 20.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 546 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 16:13 Flamingo написав: Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.

Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.

Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.



Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно



ДЯКУЮ !!! ДЯКУЮ !!! stas_rst

Повідомлень: 409 З нами з: 27.02.19 Подякував: 105 раз. Подякували: 73 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1419142014211422 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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