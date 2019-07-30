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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:34
Многие турфирмы вообще не принимают деньги правильно с карты - либо П2П, либо какой-то г-но интернет-сервис, либо еще что кроме честной оплаты картой.
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Slx
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:39
stas_rst написав: Flamingo написав:
Закинули через приложуху "свои" и оплатили
Дякую. Це я неправильно висловився, оскільки не платив раніше картками за подорожі ... село Київ
1. Можна платити через букінг карткою
2. Можна платити СЕПом на рахунок фірми
3. Можна платити у терміналі готелю
Саме ці моменти я й мав на увазі ...
По усіх трьох варіантах буде КБ чи термінал (п.3) може бути "прошитий" під продукти наприклад ?
П.С. чи є ще "правильні" інші способи ? оце й хотів почути
Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.
Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.
Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.
Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно
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Flamingo
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:13
Flamingo написав:
Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.
Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.
Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.
Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно
ДЯКУЮ !!!
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stas_rst
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:03
Vorlon написав:Категории кешбэка на август
1% - 3% Путешествия
1% - 3% Авто и АЗС
1% - 4% Красота и медицина
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 2% Продукты
1% - 20% ТаксиКешбэки от партнеров
На все покупки по карте:
АЛЛО - 3%
TravelSIM - 8%
На первую покупку по карте у партнера за последние 3 месяца:
Smartass - 20%
MEGOGO - 10%
Toplyvo.ua - 5%
На первую покупку по карте у партнера за последние 6 месяцев:
Prostor - 10%
Замануха для конкурентов!
Вангую, что будет по~другому))
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mihasik
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:07
mihasik написав:
Замануха для конкурентов!
Вангую, что будет по~другому))
Посмотрим, чем ответит Алюсик. Там дурацкого ограничения 500 грязными только за гривну нет.
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wig
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:44
wig написав: mihasik написав:
Замануха для конкурентов!
Вангую, что будет по~другому))
Посмотрим, чем ответит Алюсик. Там дурацкого ограничения 500 грязными только за гривну нет.
ну да.Просто алла-банк весь дурацкий )))
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посетитель
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