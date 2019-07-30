Додано: Вів 30 лип, 2019 15:39

stas_rst написав: Flamingo написав: Закинули через приложуху "свои" и оплатили Закинули через приложуху "свои" и оплатили

Дякую. Це я неправильно висловився, оскільки не платив раніше картками за подорожі ... село Київ

1. Можна платити через букінг карткою

2. Можна платити СЕПом на рахунок фірми

3. Можна платити у терміналі готелю



Саме ці моменти я й мав на увазі ...

По усіх трьох варіантах буде КБ чи термінал (п.3) може бути "прошитий" під продукти наприклад ?

П.С. чи є ще "правильні" інші способи ? оце й хотів почути Дякую. Це я неправильно висловився, оскільки не платив раніше картками за подорожі ... село Київ1. Можна платити через букінг карткою2. Можна платити СЕПом на рахунок фірми3. Можна платити у терміналі готелюСаме ці моменти я й мав на увазі ...По усіх трьох варіантах буде КБ чи термінал (п.3) може бути "прошитий" під продукти наприклад ?П.С. чи є ще "правильні" інші способи ? оце й хотів почути

Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно