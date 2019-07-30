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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1420142114221423>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:34

Re: Monobank

Многие турфирмы вообще не принимают деньги правильно с карты - либо П2П, либо какой-то г-но интернет-сервис, либо еще что кроме честной оплаты картой.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:39

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:Закинули через приложуху "свои" и оплатили

Дякую. Це я неправильно висловився, оскільки не платив раніше картками за подорожі ... село Київ :)
1. Можна платити через букінг карткою
2. Можна платити СЕПом на рахунок фірми
3. Можна платити у терміналі готелю

Саме ці моменти я й мав на увазі ...
По усіх трьох варіантах буде КБ чи термінал (п.3) може бути "прошитий" під продукти наприклад ?
П.С. чи є ще "правильні" інші способи ? оце й хотів почути

Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.
Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.
Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.

Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:13

  Flamingo написав:Вариант 2 будет полностью без кэшбека в любом случае. СЭПы не подпадают под кишмиши.
Вариант 3 будет на 99% кишмишный. Если это действительно отель, а не бывшая "пирожковая", переделанная под ночлег. А в отелях даже если я оплачивал сопутствующие услуги (к примеру мини-бар, или покушать в номер) - платеж проходил как услуги отеля, потому как терминал был прошит под правильный мсс.
Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно. А букинг с агодой сейчас одна банда. Только смотрите в описании отеля принимают ли они карты. Потому как я сейчас готовлю следующую поездку так там в 90% описании написано что оплата на месте только нал.

Из других вариантов "правильной оплаты" по этой категории - всевозможные билеты как он-лайн так и на месте (авиа, жд, автобусы, паромы и т.п.) проходят обычно тоже кошерно


ДЯКУЮ !!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:03

  Vorlon написав:Категории кешбэка на август

1% - 3% Путешествия
1% - 3% Авто и АЗС
1% - 4% Красота и медицина
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 2% Продукты
1% - 20% Такси

Кешбэки от партнеров

На все покупки по карте:
АЛЛО - 3%
TravelSIM - 8%

На первую покупку по карте у партнера за последние 3 месяца:
Smartass - 20%
MEGOGO - 10%
Toplyvo.ua - 5%

На первую покупку по карте у партнера за последние 6 месяцев:
Prostor - 10%

Замануха для конкурентов!
Вангую, что будет по~другому))
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:07

  mihasik написав:Замануха для конкурентов!
Вангую, что будет по~другому))


Посмотрим, чем ответит Алюсик. Там дурацкого ограничения 500 грязными только за гривну нет.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:44

  wig написав:
  mihasik написав:Замануха для конкурентов!
Вангую, что будет по~другому))


Посмотрим, чем ответит Алюсик. Там дурацкого ограничения 500 грязными только за гривну нет.
ну да.Просто алла-банк весь дурацкий )))
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:06

  посетитель написав:ну да.Просто алла-банк весь дурацкий )))

В профильной ветке уже опубликовали. Дютики и бухломаркеты!
wig
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:50

  mihasik написав:
  Vorlon написав:Категории кешбэка на август

1% - 3% Путешествия
1% - 3% Авто и АЗС
1% - 4% Красота и медицина
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 2% Продукты
1% - 20% Такси

Кешбэки от партнеров

На все покупки по карте:
АЛЛО - 3%
TravelSIM - 8%

На первую покупку по карте у партнера за последние 3 месяца:
Smartass - 20%
MEGOGO - 10%
Toplyvo.ua - 5%

На первую покупку по карте у партнера за последние 6 месяцев:
Prostor - 10%

Замануха для конкурентов!
Вангую, что будет по~другому))


Вот конкурент:

Канцтовари – 20%;
Залізничні каси – 6%;
Одяг – 3%;

Додатково для Silver, Gold, Platinum
Аптеки – 4%;
Дитячі товари – 5%;
Техніка – 3%;

Додатково для Gold та Platinum
Duty Free – 10%;
Виномаркети – 10%;

Додатково для Platinum
Медичні заклади – 5%;
Спорт та фітнес – 5%;
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:10

  Олег1964 написав:
  mihasik написав:
  Vorlon написав:Категории кешбэка на август

1% - 3% Путешествия
1% - 3% Авто и АЗС
1% - 4% Красота и медицина
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 2% Продукты
1% - 20% Такси

Кешбэки от партнеров

На все покупки по карте:
АЛЛО - 3%
TravelSIM - 8%

На первую покупку по карте у партнера за последние 3 месяца:
Smartass - 20%
MEGOGO - 10%
Toplyvo.ua - 5%

На первую покупку по карте у партнера за последние 6 месяцев:
Prostor - 10%

Замануха для конкурентов!
Вангую, что будет по~другому))


Вот конкурент:

Канцтовари – 20%;
Залізничні каси – 6%;
Одяг – 3%;

Додатково для Silver, Gold, Platinum
Аптеки – 4%;
Дитячі товари – 5%;
Техніка – 3%;

Додатково для Gold та Platinum
Duty Free – 10%;
Виномаркети – 10%;

Додатково для Platinum
Медичні заклади – 5%;
Спорт та фітнес – 5%;

Чего это они решили за ранее оповестить...
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:28

Re: Monobank

Предупредил Горох:
Важное объявление

Надо обязательно обновить версию, чтобы завтра вы получили обновленные предложения кешбэков от наших партнеров
MASolomko
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