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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1420142114221423
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:30

Re: Monobank

По поводу кешбека по путешествиям. Едем в Турцию через турагенство. Там это не работает. В турагенстве сказали, что если платить через терминал они накидывают еще 2% к сумме. Плюс терминалы вообще стоят не везде. А другие варианты, как сказали мне гарячей линие Монобанка,не прокатывают - либо терминал, либо Интернет.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:43

  Flamingo написав:Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно.

Неоднократно оплачивал букинг картой моно - проходит по категории Путешествия. Правда, нужно учитывать, что для некоторых отелей букинг сам может брать оплату, а другие отели списывают деньги с карты самостоятельно. Тем не менее, пока "осечек" не было ни в первом, ни во втором случае. Airbnb тоже Путешествия.
ingtrans
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