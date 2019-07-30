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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:30
Re: Monobank
По поводу кешбека по путешествиям. Едем в Турцию через турагенство. Там это не работает. В турагенстве сказали, что если платить через терминал они накидывают еще 2% к сумме. Плюс терминалы вообще стоят не везде. А другие варианты, как сказали мне гарячей линие Монобанка,не прокатывают - либо терминал, либо Интернет.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:43
Неоднократно оплачивал букинг картой моно - проходит по категории Путешествия. Правда, нужно учитывать, что для некоторых отелей букинг сам может брать оплату, а другие отели списывают деньги с карты самостоятельно. Тем не менее, пока "осечек" не было ни в первом, ни во втором случае. Airbnb тоже Путешествия.
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:14
Да,это они любят.
Если скидку сделали,то придется таки, платить кэшэм, если нет, то есть варианты через интернет платить с КБ.
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:26
mihasik
Да, сделали скидку по-моему 3 или 3,5%. Терминал у них стоит только в одном офисе, нужно ехать, я решила не заморачиаться из-за 1% (еще ж 19,5% уберем). Нет смысла.
А что значит "через Интернет платить с КБ"? А то я во всем этом плохо разбираюсь. И что защитается кешбек?
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:23
Чтобы долго не мучались и раньше легли спатки.
Забота банка о клиентах.
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