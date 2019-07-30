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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:30
По поводу кешбека по путешествиям. Едем в Турцию через турагенство. Там это не работает. В турагенстве сказали, что если платить через терминал они накидывают еще 2% к сумме. Плюс терминалы вообще стоят не везде. А другие варианты, как сказали мне гарячей линие Монобанка,не прокатывают - либо терминал, либо Интернет.
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taya77
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:43
Flamingo написав:
Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно.
Неоднократно оплачивал букинг картой моно - проходит по категории Путешествия. Правда, нужно учитывать, что для некоторых отелей букинг сам может брать оплату, а другие отели списывают деньги с карты самостоятельно. Тем не менее, пока "осечек" не было ни в первом, ни во втором случае. Airbnb тоже Путешествия.
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ingtrans
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Додано: Сер 31 лип, 2019 15:14
taya77 написав:
По поводу кешбека по путешествиям. Едем в Турцию через турагенство. Там это не работает. В турагенстве сказали, что если платить через терминал они накидывают еще 2% к сумме. Плюс терминалы вообще стоят не везде. А другие варианты, как сказали мне гарячей линие Монобанка,не прокатывают - либо терминал, либо Интернет.
Да,это они любят.
Если скидку сделали,то придется таки, платить кэшэм, если нет, то есть варианты через интернет платить с КБ.
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mihasik
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Додано: Сер 31 лип, 2019 15:26
mihasik
Да, сделали скидку по-моему 3 или 3,5%. Терминал у них стоит только в одном офисе, нужно ехать, я решила не заморачиаться из-за 1% (еще ж 19,5% уберем). Нет смысла.
А что значит "через Интернет платить с КБ"? А то я во всем этом плохо разбираюсь. И что защитается кешбек?
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taya77
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Додано: Сер 31 лип, 2019 16:23
mihasik написав: Олег1964 написав: mihasik написав:
Вот конкурент:
Канцтовари – 20%;
Залізничні каси – 6%;
Одяг – 3%;
Додатково для Silver, Gold, Platinum
Аптеки – 4%;
Дитячі товари – 5%;
Техніка – 3%;
Додатково для Gold та Platinum
Duty Free – 10%;
Виномаркети – 10%;
Додатково для Platinum
Медичні заклади – 5%;
Спорт та фітнес – 5%;
Чего это они решили за ранее оповестить...
Чтобы долго не мучались и раньше легли спатки.
Забота банка о клиентах.
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Олег1964
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Додано: Сер 31 лип, 2019 16:59
taya77 написав:mihasik
Да, сделали скидку по-моему 3 или 3,5%. Терминал у них стоит только в одном офисе, нужно ехать, я решила не заморачиаться из-за 1% (еще ж 19,5% уберем). Нет смысла.
А что значит "через Интернет платить с КБ"? А то я во всем этом плохо разбираюсь. И что защитается кешбек?
Например мистотрэвл. Там аванс с кредитных можно и без комиссии и +КБ. Остальную сумму позже,после бронирования.
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mihasik
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Додано: Сер 31 лип, 2019 17:17
ingtrans написав:
. Правда, нужно учитывать, что для некоторых отелей букинг сам может брать оплату, а другие отели списывают деньги с карты самостоятельно. Тем не менее, пока "осечек" не было ни в первом, ни во втором случае. Airbnb тоже Путешествия.
Знаю випадок, коли при при оплаті через букінг списував готель і кіт забракував МСС, бо там було щось на кшталт короткострокової оренди житла (конкретно номер уже не пам'ятаю).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 18:01
taya77 написав:mihasik
Да, сделали скидку по-моему 3 или 3,5%. Терминал у них стоит только в одном офисе, нужно ехать, я решила не заморачиаться из-за 1% (еще ж 19,5% уберем). Нет смысла.
А что значит "через Интернет платить с КБ"? А то я во всем этом плохо разбираюсь. И что защитается кешбек?
читайте вище - детально дав роз"яснення Flamingo на мої аналогічні запитанняviewtopic.php?p=4716327#p4716327
Ніколи не лінуйтесь перечитувати вверх 5-10 сторінок
а тут взагалі попередня
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