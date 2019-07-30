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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1420142114221423
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:30

Re: Monobank

По поводу кешбека по путешествиям. Едем в Турцию через турагенство. Там это не работает. В турагенстве сказали, что если платить через терминал они накидывают еще 2% к сумме. Плюс терминалы вообще стоят не везде. А другие варианты, как сказали мне гарячей линие Монобанка,не прокатывают - либо терминал, либо Интернет.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:43

  Flamingo написав:Ну и вариант 1 - за букинг не скажу, но много раз платил по Агоде - Моня воспринимал ее правильно.

Неоднократно оплачивал букинг картой моно - проходит по категории Путешествия. Правда, нужно учитывать, что для некоторых отелей букинг сам может брать оплату, а другие отели списывают деньги с карты самостоятельно. Тем не менее, пока "осечек" не было ни в первом, ни во втором случае. Airbnb тоже Путешествия.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:14

  taya77 написав:По поводу кешбека по путешествиям. Едем в Турцию через турагенство. Там это не работает. В турагенстве сказали, что если платить через терминал они накидывают еще 2% к сумме. Плюс терминалы вообще стоят не везде. А другие варианты, как сказали мне гарячей линие Монобанка,не прокатывают - либо терминал, либо Интернет.

Да,это они любят.
Если скидку сделали,то придется таки, платить кэшэм, если нет, то есть варианты через интернет платить с КБ.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:26

mihasik
Да, сделали скидку по-моему 3 или 3,5%. Терминал у них стоит только в одном офисе, нужно ехать, я решила не заморачиаться из-за 1% (еще ж 19,5% уберем). Нет смысла.
А что значит "через Интернет платить с КБ"? А то я во всем этом плохо разбираюсь. И что защитается кешбек?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:23

  mihasik написав:
  Олег1964 написав:
  mihasik написав:Вот конкурент:

Канцтовари – 20%;
Залізничні каси – 6%;
Одяг – 3%;

Додатково для Silver, Gold, Platinum
Аптеки – 4%;
Дитячі товари – 5%;
Техніка – 3%;

Додатково для Gold та Platinum
Duty Free – 10%;
Виномаркети – 10%;

Додатково для Platinum
Медичні заклади – 5%;
Спорт та фітнес – 5%;

Чего это они решили за ранее оповестить...


Чтобы долго не мучались и раньше легли спатки.
Забота банка о клиентах. :)
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:59

  taya77 написав:mihasik
Да, сделали скидку по-моему 3 или 3,5%. Терминал у них стоит только в одном офисе, нужно ехать, я решила не заморачиаться из-за 1% (еще ж 19,5% уберем). Нет смысла.
А что значит "через Интернет платить с КБ"? А то я во всем этом плохо разбираюсь. И что защитается кешбек?

Например мистотрэвл. Там аванс с кредитных можно и без комиссии и +КБ. Остальную сумму позже,после бронирования.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:17

  ingtrans написав:. Правда, нужно учитывать, что для некоторых отелей букинг сам может брать оплату, а другие отели списывают деньги с карты самостоятельно. Тем не менее, пока "осечек" не было ни в первом, ни во втором случае. Airbnb тоже Путешествия.

Знаю випадок, коли при при оплаті через букінг списував готель і кіт забракував МСС, бо там було щось на кшталт короткострокової оренди житла (конкретно номер уже не пам'ятаю).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 18:01

  taya77 написав:mihasik
Да, сделали скидку по-моему 3 или 3,5%. Терминал у них стоит только в одном офисе, нужно ехать, я решила не заморачиаться из-за 1% (еще ж 19,5% уберем). Нет смысла.
А что значит "через Интернет платить с КБ"? А то я во всем этом плохо разбираюсь. И что защитается кешбек?

читайте вище - детально дав роз"яснення Flamingo на мої аналогічні запитання
viewtopic.php?p=4716327#p4716327
Ніколи не лінуйтесь перечитувати вверх 5-10 сторінок :) а тут взагалі попередня :)
stas_rst
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  #<1 ... 1420142114221423
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