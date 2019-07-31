Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:06
ishvara написав:
Собираюсь купить кроссовки на сайте Trekkinn (одежда для походов). Можно ли как-то узнать, в какой категории кешбека он находится? "Развлечения и спорт" (Моно) или "Одежда" (Альфа)?
И еще: с какой суммы сейчас нужно платить пошлину за посылку?
Можно поставить лимит для оплаты поменьше, или попробовать картой без денег
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Додано: Чет 01 сер, 2019 07:19
Вкладчик1234 Благодарю, категория "Кинотеатры" )) А по поводу пошлин не знаете?
ishvara
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Додано: Чет 01 сер, 2019 07:31
ishvara написав:
Благодарю, категория "Кинотеатры" ))
А по поводу пошлин не знаете?
На практике давно не проверял, но пишут такое:
https://tech.liga.net/technology/cards/posylki-do-100-evro-kak-izmenyatsya-pravila-vvoza-v-ukrainu-s-iyulya
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Додано: Чет 01 сер, 2019 07:34
О! А спросите кто-нибудь там в фейсбуке, партнерский кэшбэк на toplivo.ua будет суммироваться с банковским кэшбэком в категории "Авто и АЗС"?
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