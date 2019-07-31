Можно поставить лимит для оплаты поменьше, или попробовать картой без денег
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:06
Можно поставить лимит для оплаты поменьше, или попробовать картой без денег
Я шарю
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:19
Вкладчик1234 Благодарю, категория "Кинотеатры" ))
А по поводу пошлин не знаете?
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:31
На практике давно не проверял, но пишут такое:
Я шарю
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:34
О! А спросите кто-нибудь там в фейсбуке, партнерский кэшбэк на toplivo.ua будет суммироваться с банковским кэшбэком в категории "Авто и АЗС"?
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