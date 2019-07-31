Можно поставить лимит для оплаты поменьше, или попробовать картой без денег
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:06
Можно поставить лимит для оплаты поменьше, или попробовать картой без денег
Я шарю
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:19
Вкладчик1234 Благодарю, категория "Кинотеатры" ))
А по поводу пошлин не знаете?
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:31
На практике давно не проверял, но пишут такое:
Я шарю
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:34
О! А спросите кто-нибудь там в фейсбуке, партнерский кэшбэк на toplivo.ua будет суммироваться с банковским кэшбэком в категории "Авто и АЗС"?
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:38
странные в моно какие-то, загнали в свинорылы карту, где за год получено гривен 400 кеша (из них гривен 200 в прошлом месяце). Остальные карты где по полной выгреб, дали нормальные проценты. ничего не понимаю в такой логике...
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:05
Re: Monobank
И, где проценты за июнь?
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:06
Re: Monobank
Квитки на karabas.com йдуть в категорію "Розваги і спорт"? В кого був досвід останнім часом? Пошук видав, що кіно або Розваги. Але записи більше року назад.
Востаннє редагувалось andresBeck в Чет 01 сер, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:08
Re: Monobank
Прекрасное: основатель Монобанка срется в фейсбуке с экс-гендиректором Киевстара
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:04
Сеп
Напомните пожалуйста тарифы по отправке СЕП, если я таким образом свою кредитку пополняю (2620), средства свои. Без комиссии до 20000 ы месяц это к этому типу платежей относится или только СЕПы на юриков?
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