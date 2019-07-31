RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1421142214231424
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:06

  ishvara написав:Собираюсь купить кроссовки на сайте Trekkinn (одежда для походов). Можно ли как-то узнать, в какой категории кешбека он находится? "Развлечения и спорт" (Моно) или "Одежда" (Альфа)?
И еще: с какой суммы сейчас нужно платить пошлину за посылку?

Можно поставить лимит для оплаты поменьше, или попробовать картой без денег
Я шарю
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9000
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6167 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:19

Вкладчик1234 Благодарю, категория "Кинотеатры" ))
А по поводу пошлин не знаете?
ishvara
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 09.12.12
Подякував: 224 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:31

  ishvara написав:Благодарю, категория "Кинотеатры" ))
А по поводу пошлин не знаете?

На практике давно не проверял, но пишут такое:
https://tech.liga.net/technology/cards/posylki-do-100-evro-kak-izmenyatsya-pravila-vvoza-v-ukrainu-s-iyulya
Я шарю
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9000
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6167 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:34

О! А спросите кто-нибудь там в фейсбуке, партнерский кэшбэк на toplivo.ua будет суммироваться с банковским кэшбэком в категории "Авто и АЗС"?
M-Audio
 
Повідомлень: 1637
З нами з: 23.03.11
Подякував: 259 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:38

странные в моно какие-то, загнали в свинорылы карту, где за год получено гривен 400 кеша (из них гривен 200 в прошлом месяце). Остальные карты где по полной выгреб, дали нормальные проценты. ничего не понимаю в такой логике...
Starter
 
Повідомлень: 49
З нами з: 01.12.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:05

Re: Monobank

И, где проценты за июнь?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4329
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:06

Re: Monobank

Квитки на karabas.com йдуть в категорію "Розваги і спорт"? В кого був досвід останнім часом? Пошук видав, що кіно або Розваги. Але записи більше року назад.
Востаннє редагувалось andresBeck в Чет 01 сер, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
andresBeck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 23.12.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:08

Re: Monobank

Прекрасное: основатель Монобанка срется в фейсбуке с экс-гендиректором Киевстара
https://www.facebook.com/peter.chernysh ... %22R%22%7D
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 232
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1204 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:04

Сеп

Напомните пожалуйста тарифы по отправке СЕП, если я таким образом свою кредитку пополняю (2620), средства свои. Без комиссии до 20000 ы месяц это к этому типу платежей относится или только СЕПы на юриков?
Fylhtq
 
Повідомлень: 73
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1421142214231424
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90, IGNAT, mephala, ramaz, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14239)
01.08.2019 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.