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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:10
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:43
Re: Monobank
МСС 7922. Тут це розваги. Користувався регулярно в сусідів попередні 2 місяці йшло в "кіно й театри" з кешбеком 20%.
Додано: Чет 01 сер, 2019 18:01
Ну я имел в виду не Пользовали ли вы топливо юа когда оно было кажется в июне. Но если нет - пишите в поддержку. У вас видимо случай не типичный, поскольку массовых жалоб по этому поводу не наблюдается. У вас нету именно топливо юа? Остальная партнёрка есть? Алло, простор, смартас, мегого светятся? Если они есть - вангую что вас лишили топлива из-за мартовских и майских ваших операций. Вы тогда много "свинорыльничали?
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