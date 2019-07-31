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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:02

У меня нет партнёрского кэшбека на топливо.юа
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:10

  andreyiskra написав:У меня нет партнёрского кэшбека на топливо.юа

Аппликуху обновили? Пользовали ли этот вид кэшбека два Месяца назад?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:43

Re: Monobank

andresBeck написав:Квитки на karabas.com йдуть в категорію "Розваги і спорт"? В кого був досвід останнім часом? Пошук видав, що кіно або Розваги. Але записи більше року назад.
МСС 7922. Тут це розваги. Користувався регулярно в сусідів попередні 2 місяці йшло в "кіно й театри" з кешбеком 20%.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:18

В марте и мае использовал авто и АЗС. Приложение обновлено
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:01

  andreyiskra написав:В марте и мае использовал авто и АЗС. Приложение обновлено
Ну я имел в виду не Пользовали ли вы топливо юа когда оно было кажется в июне. Но если нет - пишите в поддержку. У вас видимо случай не типичный, поскольку массовых жалоб по этому поводу не наблюдается. У вас нету именно топливо юа? Остальная партнёрка есть? Алло, простор, смартас, мегого светятся? Если они есть - вангую что вас лишили топлива из-за мартовских и майских ваших операций. Вы тогда много "свинорыльничали? :)
Flamingo
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