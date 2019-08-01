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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:02
У меня нет партнёрского кэшбека на топливо.юа
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andreyiskra
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:10
andreyiskra написав:
У меня нет партнёрского кэшбека на топливо.юа
Аппликуху обновили? Пользовали ли этот вид кэшбека два Месяца назад?
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Flamingo
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:43
andresBeck написав:Квитки на karabas.com йдуть в категорію "Розваги і спорт"? В кого був досвід останнім часом? Пошук видав, що кіно або Розваги. Але записи більше року назад.
МСС 7922. Тут це розваги. Користувався регулярно в сусідів попередні 2 місяці йшло в "кіно й театри" з кешбеком 20%.
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stryzhko
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Додано: Чет 01 сер, 2019 17:18
В марте и мае использовал авто и АЗС. Приложение обновлено
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andreyiskra
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:52
А, може, треба проскролити список?
Топливо там останній пункт.
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Чорний Ворон
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:01
wig написав:
И, где проценты за июнь?
за июЛь в 11:01
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:10
Мизантрóп Да, капнули.
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wig
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