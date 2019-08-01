Flamingo написав:Ну я имел в виду не Пользовали ли вы топливо юа когда оно было кажется в июне. Но если нет - пишите в поддержку. У вас видимо случай не типичный, поскольку массовых жалоб по этому поводу не наблюдается. У вас нету именно топливо юа? Остальная партнёрка есть? Алло, простор, смартас, мегого светятся? Если они есть - вангую что вас лишили топлива из-за мартовских и майских ваших операций. Вы тогда много "свинорыльничали?
Прошлый раз не было топлива.юа, простор я тогда использовал. В марте и мае около 50-60 грн наколядовал по АЗС. Не, ну не мог я не заметить топливо.юа, наверное его не было. Алло, мегого, травел и что-то с тренировками связанное было в этот раз. А на топливо кинуть хотели.