andreyiskra написав:В марте и мае использовал авто и АЗС. Приложение обновлено
Ну я имел в виду не Пользовали ли вы топливо юа когда оно было кажется в июне. Но если нет - пишите в поддержку. У вас видимо случай не типичный, поскольку массовых жалоб по этому поводу не наблюдается. У вас нету именно топливо юа? Остальная партнёрка есть? Алло, простор, смартас, мегого светятся? Если они есть - вангую что вас лишили топлива из-за мартовских и майских ваших операций. Вы тогда много "свинорыльничали?
Прошлый раз не было топлива.юа, простор я тогда использовал. В марте и мае около 50-60 грн наколядовал по АЗС. Не, ну не мог я не заметить топливо.юа, наверное его не было. Алло, мегого, травел и что-то с тренировками связанное было в этот раз. А на топливо кинуть хотели.
andreyiskra написав:Если в топливо.юа выбрать несколько талонов, например 10 талонов по 10 литров, то эти все талоны будут считаться как первая покупка с кэшбэком 5%?
Шановні форумчани, хто користувався цим "щастям" ТоплівоУА, поділіться своїм досвідом "правильно-неправильно". І чи працює тоді знижка по мережевій картці ? Як поєднуються з нею талони, адже оплати по факту заправки уже нема, ІМХО.
stas_rst написав:Шановні форумчани, хто користувався цим "щастям" ТоплівоУА, поділіться своїм досвідом "правильно-неправильно". І чи працює тоді знижка по мережевій картці ? Як поєднуються з нею талони, адже оплати по факту заправки уже нема, ІМХО.
Пользовался для покупки бензина WOG. WOG выбрал с одной стороны потому что территориально удобнее, а с другой - потому что срока действия купленных литров нет, в отличие от талонов Shell и OKKO, т.е. можно купить хоть 1000 л и заправляться месяцами. Ну и плюс покупать и заправляться можно на произвольное количество литров. На АЗС сканируют QR-код из приложения toplyvo.ua и заправляют на требуемое количество литров или до полного. Буквально через пару минут после заправки количество литров на счету уменьшается на заправленное количество литров. Карточка WOG, конечно, никак не учитывается, потому что заправка идет не по ней.
andreyiskra написав:Если в топливо.юа выбрать несколько талонов, например 10 талонов по 10 литров, то эти все талоны будут считаться как первая покупка с кэшбэком 5%?
Шановні форумчани, хто користувався цим "щастям" ТоплівоУА, поділіться своїм досвідом "правильно-неправильно". І чи працює тоді знижка по мережевій картці ? Як поєднуються з нею талони, адже оплати по факту заправки уже нема, ІМХО.
Сами подумайте может ли быть сетевая скидка если вы не деньгами а талонами расплачиваетесь. То есть у вас уже куплено какое-то количество литров до того как вы заехали на заправку. Вам должны дать только литры, откуда ещё может появится скидка? Или может вам ещё и ключ от квартиры дать, где деньги лежат?