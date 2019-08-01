Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:04

stas_rst написав: Шановні форумчани, хто користувався цим "щастям" ТоплівоУА, поділіться своїм досвідом "правильно-неправильно".

І чи працює тоді знижка по мережевій картці ? Як поєднуються з нею талони, адже оплати по факту заправки уже нема, ІМХО. Шановні форумчани, хто користувався цим "щастям" ТоплівоУА, поділіться своїм досвідом "правильно-неправильно".І чи працює тоді знижка по мережевій картці ? Як поєднуються з нею талони, адже оплати по факту заправки уже нема, ІМХО.

Пользовался для покупки бензина WOG. WOG выбрал с одной стороны потому что территориально удобнее, а с другой - потому что срока действия купленных литров нет, в отличие от талонов Shell и OKKO, т.е. можно купить хоть 1000 л и заправляться месяцами. Ну и плюс покупать и заправляться можно на произвольное количество литров. На АЗС сканируют QR-код из приложения toplyvo.ua и заправляют на требуемое количество литров или до полного. Буквально через пару минут после заправки количество литров на счету уменьшается на заправленное количество литров. Карточка WOG, конечно, никак не учитывается, потому что заправка идет не по ней.