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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1423142414251426
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:52

  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:В марте и мае использовал авто и АЗС. Приложение обновлено
Ну я имел в виду не Пользовали ли вы топливо юа когда оно было кажется в июне. Но если нет - пишите в поддержку. У вас видимо случай не типичный, поскольку массовых жалоб по этому поводу не наблюдается. У вас нету именно топливо юа? Остальная партнёрка есть? Алло, простор, смартас, мегого светятся? Если они есть - вангую что вас лишили топлива из-за мартовских и майских ваших операций. Вы тогда много "свинорыльничали? :)

Прошлый раз не было топлива.юа, простор я тогда использовал. В марте и мае около 50-60 грн наколядовал по АЗС. Не, ну не мог я не заметить топливо.юа, наверное его не было. Алло, мегого, травел и что-то с тренировками связанное было в этот раз. А на топливо кинуть хотели.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 00:38

  dengon написав:Прекрасное: основатель Монобанка срется в фейсбуке с экс-гендиректором Киевстара
https://www.facebook.com/peter.chernysh ... %22R%22%7D


Там даже Коваль жало своё всунул как всегда не к месту.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:41

  andreyiskra написав:Если в топливо.юа выбрать несколько талонов, например 10 талонов по 10 литров, то эти все талоны будут считаться как первая покупка с кэшбэком 5%?

Шановні форумчани, хто користувався цим "щастям" ТоплівоУА, поділіться своїм досвідом "правильно-неправильно".
І чи працює тоді знижка по мережевій картці ? Як поєднуються з нею талони, адже оплати по факту заправки уже нема, ІМХО.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:04

  stas_rst написав:Шановні форумчани, хто користувався цим "щастям" ТоплівоУА, поділіться своїм досвідом "правильно-неправильно".
І чи працює тоді знижка по мережевій картці ? Як поєднуються з нею талони, адже оплати по факту заправки уже нема, ІМХО.

Пользовался для покупки бензина WOG. WOG выбрал с одной стороны потому что территориально удобнее, а с другой - потому что срока действия купленных литров нет, в отличие от талонов Shell и OKKO, т.е. можно купить хоть 1000 л и заправляться месяцами. Ну и плюс покупать и заправляться можно на произвольное количество литров. На АЗС сканируют QR-код из приложения toplyvo.ua и заправляют на требуемое количество литров или до полного. Буквально через пару минут после заправки количество литров на счету уменьшается на заправленное количество литров. Карточка WOG, конечно, никак не учитывается, потому что заправка идет не по ней.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:06

  stas_rst написав:
  andreyiskra написав:Если в топливо.юа выбрать несколько талонов, например 10 талонов по 10 литров, то эти все талоны будут считаться как первая покупка с кэшбэком 5%?

Шановні форумчани, хто користувався цим "щастям" ТоплівоУА, поділіться своїм досвідом "правильно-неправильно".
І чи працює тоді знижка по мережевій картці ? Як поєднуються з нею талони, адже оплати по факту заправки уже нема, ІМХО.

Сами подумайте может ли быть сетевая скидка если вы не деньгами а талонами расплачиваетесь. То есть у вас уже куплено какое-то количество литров до того как вы заехали на заправку. Вам должны дать только литры, откуда ещё может появится скидка? Или может вам ещё и ключ от квартиры дать, где деньги лежат? :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:29

  Flamingo написав:Сами подумайте может ли быть сетевая скидка если вы не деньгами а талонами расплачиваетесь. То есть у вас уже куплено какое-то количество литров до того как вы заехали на заправку.

Более интересный вопрос: покупка в этом "топливе" идёт как "Авто и АЗС" или нет? И можно ли получить двойной кэшбэк.
Я уже спрашивал, но никто не ответил. Гороха, видимо, стесняются спросить, а я не могу - нет меня там.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:23

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:Сами подумайте может ли быть сетевая скидка если вы не деньгами а талонами расплачиваетесь. То есть у вас уже куплено какое-то количество литров до того как вы заехали на заправку.

Более интересный вопрос: покупка в этом "топливе" идёт как "Авто и АЗС" или нет? И можно ли получить двойной кэшбэк.
Я уже спрашивал, но никто не ответил. Гороха, видимо, стесняются спросить, а я не могу - нет меня там.

Я думаю, что если мсс кошерный то должно суммироваться. Даже вчера думал потестить. Но кинул цифирь на кУлькулятор и получилось, что на ОККО мои обычные 3 грн. от бильше в паре с платиной симы получается вкуснее чем пара "АЗС от мони" + "кишмиш от топливо юа". В общем вчера заправлялся по старинке. А окко при этом за что-то ещё и 12 грн. с копейками на "фишку" кинула, так и не понял за что - получилось ровно 25 коп. на 1л
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:46

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:Сами подумайте может ли быть сетевая скидка если вы не деньгами а талонами расплачиваетесь. То есть у вас уже куплено какое-то количество литров до того как вы заехали на заправку.

Более интересный вопрос: покупка в этом "топливе" идёт как "Авто и АЗС" или нет? И можно ли получить двойной кэшбэк.
Я уже спрашивал, но никто не ответил. Гороха, видимо, стесняются спросить, а я не могу - нет меня там.

Идёт на как авто и АЗС. Это проверено мною ранее когда были такие категории. По абанку тоже самое.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:15

Re: Monobank

Кроме бензина, теоретически двойной кэшбек возможен в Просторе, при первой транзакции в этой сети и выбранной монокатегории "Красота и здоровье".
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:51

Re: Monobank

Топливо ua дало знижку 2.5 гр+кешбек.
А ось скільки іде валютний IBAN на мобанк. Хто вже робив?
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