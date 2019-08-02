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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1424142514261427
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:10

Re: Monobank

  Flamingo написав:Или может вам ещё и ключ от квартиры дать, где деньги лежат?

Було б непогано :) Ви, пане Flamingo, як завжди - виважено саркастичні :)
Я ж сам собі дав відповідь в останньому реченні, тому й не очікував на іншу відповідь.
Трошки знову промазав у трактуванні запитання - мав на увазі картку Моно 3% КБ + знижка 5% на першу покупку Топливо.УА (саме те, про що писалось вище іншими, чи сумуються вони, якщо оплачувати за талони карткою моно).
Буду наступного разу лаконічно мудрим :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:25

Re: Monobank

сам запитав - сам відписую :)
Спроба №1 на топливо.уа
1. Купив тільки що 45 літрів ГАЗ на ОККО по ціні 11.69 в додатку "топливо.уа". Різниця із стелою (12.59) = 0,90 коп. на літрі (7,15%) - 40,5 грн.
2. 5% кешбек на сумі 526.05 склав 26.30 = 21.17 за мінусом податку (0,47 коп/л)
3. Загальна знижка - 1,37 грн/літр або 61,65 грн. на сумі
4. КБ при оплаті карткою через опцію АЗС-Авто не задіювався. Кешбек по опції відсутній. Працює тільки партнерський 5%

Фактично через партнерку "Топливо" отримано 45 літрів по вартості 504.88, але це одноразово.

Для порівняння КЛО 12.59 на стеллі мінус знижка 1,10 (мінімальна на ГАЗ по карті КЛО) дає на виході 517.05 за 45 літрів газу мінус 3% Моно = 504.56 грн (враховано мінус 19.5% при виводі КБ)

Загалом на ОККО без "Топливо" в подальшому ця сума складатиме на моменті 12.59 мінус 0,7 грн. Фішка мінус 3% чиста категорія АЗС Моно = 11.53 грн/л, що складає 518.85
Висновок: ціни фактично рівні на баку за умови партнерки Топливо.УА ... без неї заправки ВОГ-ОККО програють ... чи варто морочитись ???
Тут Flamingo порахував правильно, тільки з іншою математикою.
Якщо корисно для вас, користуйтесь.
Прошу не терти!
stas_rst
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  #<1 ... 1424142514261427
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