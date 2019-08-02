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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1424142514261427 Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:10 Re: Monobank Flamingo написав: Или может вам ещё и ключ от квартиры дать, где деньги лежат? Или может вам ещё и ключ от квартиры дать, где деньги лежат?

Було б непогано Ви, пане Flamingo, як завжди - виважено саркастичні

Я ж сам собі дав відповідь в останньому реченні, тому й не очікував на іншу відповідь.

Трошки знову промазав у трактуванні запитання - мав на увазі картку Моно 3% КБ + знижка 5% на першу покупку Топливо.УА (саме те, про що писалось вище іншими, чи сумуються вони, якщо оплачувати за талони карткою моно).

Буду наступного разу лаконічно мудрим Було б непоганоВи, пане Flamingo, як завжди - виважено саркастичніЯ ж сам собі дав відповідь в останньому реченні, тому й не очікував на іншу відповідь.Трошки знову промазав у трактуванні запитання - мав на увазі картку Моно 3% КБ + знижка 5% на першу покупку Топливо.УА (саме те, про що писалось вище іншими, чи сумуються вони, якщо оплачувати за талони карткою моно).Буду наступного разу лаконічно мудрим stas_rst

Повідомлень: 420 З нами з: 27.02.19 Подякував: 108 раз. Подякували: 74 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:25 Re: Monobank

Спроба №1 на топливо.уа

1. Купив тільки що 45 літрів ГАЗ на ОККО по ціні 11.69 в додатку "топливо.уа". Різниця із стелою (12.59) = 0,90 коп. на літрі (7,15%) - 40,5 грн.

2. 5% кешбек на сумі 526.05 склав 26.30 = 21.17 за мінусом податку (0,47 коп/л)

3. Загальна знижка - 1,37 грн/літр або 61,65 грн. на сумі

4. КБ при оплаті карткою через опцію АЗС-Авто не задіювався. Кешбек по опції відсутній. Працює тільки партнерський 5%



Фактично через партнерку "Топливо" отримано 45 літрів по вартості 504.88, але це одноразово.



Для порівняння КЛО 12.59 на стеллі мінус знижка 1,10 (мінімальна на ГАЗ по карті КЛО) дає на виході 517.05 за 45 літрів газу мінус 3% Моно = 504.56 грн (враховано мінус 19.5% при виводі КБ)



Загалом на ОККО без "Топливо" в подальшому ця сума складатиме на моменті 12.59 мінус 0,7 грн. Фішка мінус 3% чиста категорія АЗС Моно = 11.53 грн/л, що складає 518.85

Висновок: ціни фактично рівні на баку за умови партнерки Топливо.УА ... без неї заправки ВОГ-ОККО програють ... чи варто морочитись ???

Тут Flamingo порахував правильно, тільки з іншою математикою.

Якщо корисно для вас, користуйтесь.

Прошу не терти! сам запитав - сам відписуюСпроба №1 на топливо.уа1. Купив тільки що 45 літрів ГАЗ на ОККО по ціні 11.69 в додатку "топливо.уа". Різниця із стелою (12.59) = 0,90 коп. на літрі (7,15%) - 40,5 грн.2. 5% кешбек на сумі 526.05 склав 26.30 = 21.17 за мінусом податку (0,47 коп/л)3. Загальна знижка - 1,37 грн/літр або 61,65 грн. на сумі4. КБ при оплаті карткою через опцію АЗС-Авто не задіювався. Кешбек по опції відсутній. Працює тільки партнерський 5%Фактично через партнерку "Топливо" отримано, але це одноразово.Для порівняння КЛО 12.59 на стеллі мінус знижка 1,10 (мінімальна на ГАЗ по карті КЛО) дає на виході 517.05 за(враховано мінус 19.5% при виводі КБ)Загалом на ОККО без "Топливо" в подальшому ця сума складатиме на моменті 12.59 мінус 0,7 грн. Фішка мінус 3% чиста категорія АЗС Моно = 11.53 грн/л, що складаєВисновок: ціни фактично рівні на баку за умови партнерки Топливо.УА ... без неї заправки ВОГ-ОККО програють ... чи варто морочитись ???Тут Flamingo порахував правильно, тільки з іншою математикою.Якщо корисно для вас, користуйтесь.Прошу не терти! stas_rst

Повідомлень: 420 З нами з: 27.02.19 Подякував: 108 раз. Подякували: 74 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1424142514261427 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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