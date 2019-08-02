сам запитав - сам відписую
Спроба №1 на топливо.уа
1. Купив тільки що 45 літрів ГАЗ на ОККО по ціні 11.69 в додатку "топливо.уа". Різниця із стелою (12.59) = 0,90 коп. на літрі (7,15%) - 40,5 грн.
2. 5% кешбек на сумі 526.05 склав 26.30 = 21.17 за мінусом податку (0,47 коп/л)
3. Загальна знижка - 1,37 грн/літр або 61,65 грн. на сумі
4. КБ при оплаті карткою через опцію АЗС-Авто не задіювався. Кешбек по опції відсутній. Працює тільки партнерський 5%
Фактично через партнерку "Топливо" отримано 45 літрів по вартості 504.88
, але це одноразово.
Для порівняння КЛО 12.59 (45л - 566.55 грн.
) на стеллі мінус знижка 1,10 (мінімальна на ГАЗ по карті КЛО) дає на виході 517.05 за 45 літрів газу мінус 3% Моно = 504.56 грн
(враховано мінус 19.5% при виводі КБ). Вигода - 61.99
Загалом на ОККО без "Топливо" в подальшому ця сума складатиме на моменті 12.59 мінус 0,7 грн. Фішка мінус 3% чиста категорія АЗС Моно = 11.53 грн/л, що складає 518.85
Висновок: ціни фактично рівні на баку за умови партнерки Топливо.УА ... без неї заправки ВОГ-ОККО програють ... чи варто морочитись ???
Тут Flamingo порахував правильно, тільки з іншою математикою.
Якщо корисно для вас, користуйтесь.
Прошу не терти!