|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:10
Flamingo написав:
Или может вам ещё и ключ от квартиры дать, где деньги лежат?
Було б непогано
Ви, пане Flamingo, як завжди - виважено саркастичні
Я ж сам собі дав відповідь в останньому реченні, тому й не очікував на іншу відповідь.
Трошки знову промазав у трактуванні запитання - мав на увазі картку Моно 3% КБ + знижка 5% на першу покупку Топливо.УА (саме те, про що писалось вище іншими, чи сумуються вони, якщо оплачувати за талони карткою моно).
Буду наступного разу лаконічно мудрим
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:25
сам запитав - сам відписую
Спроба №1 на топливо.уа
1. Купив тільки що 45 літрів ГАЗ на ОККО по ціні 11.69 в додатку "топливо.уа". Різниця із стелою (12.59) = 0,90 коп. на літрі (7,15%) - 40,5 грн.
2. 5% кешбек на сумі 526.05 склав 26.30 = 21.17 за мінусом податку (0,47 коп/л)
3. Загальна знижка - 1,37 грн/літр або 61,65 грн. на сумі
4. КБ при оплаті карткою через опцію АЗС-Авто не задіювався. Кешбек по опції відсутній. Працює тільки партнерський 5%
Фактично через партнерку "Топливо" отримано 45 літрів по вартості 504.88
, але це одноразово.
Для порівняння КЛО 12.59 (45л - 566.55 грн.
) на стеллі мінус знижка 1,10 (мінімальна на ГАЗ по карті КЛО) дає на виході 517.05 за 45 літрів газу мінус 3% Моно = 504.56 грн
(враховано мінус 19.5% при виводі КБ). Вигода - 61.99
Загалом на ОККО без "Топливо" в подальшому ця сума складатиме на моменті 12.59 мінус 0,7 грн. Фішка мінус 3% чиста категорія АЗС Моно = 11.53 грн/л, що складає 518.85
Висновок: ціни фактично рівні на баку за умови партнерки Топливо.УА ... без неї заправки ВОГ-ОККО програють ... чи варто морочитись ???
Тут Flamingo порахував правильно, тільки з іншою математикою.
Якщо корисно для вас, користуйтесь.
Прошу не терти!
Востаннє редагувалось stas_rst
в П'ят 02 сер, 2019 19:37, всього редагувалось 2 разів.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:21
stas_rst написав:
сам запитав - сам відписую
Спроба №1 на топливо.уа
1. Купив тільки що 45 літрів ГАЗ на ОККО по ціні 11.69 в додатку "топливо.уа". Різниця із стелою (12.59) = 0,90 коп. на літрі (7,15%) - 40,5 грн.
2. 5% кешбек на сумі 526.05 склав 26.30 = 21.17 за мінусом податку (0,47 коп/л)
3. Загальна знижка - 1,37 грн/літр або 61,65 грн. на сумі
4. КБ при оплаті карткою через опцію АЗС-Авто не задіювався. Кешбек по опції відсутній. Працює тільки партнерський 5%
Фактично через партнерку "Топливо" отримано 45 літрів по вартості 504.88
, але це одноразово.
Для порівняння КЛО 12.59 на стеллі мінус знижка 1,10 (мінімальна на ГАЗ по карті КЛО) дає на виході 517.05 за 45 літрів газу мінус 3% Моно = 504.56 грн
(враховано мінус 19.5% при виводі КБ)
Загалом на ОККО без "Топливо" в подальшому ця сума складатиме на моменті 12.59 мінус 0,7 грн. Фішка мінус 3% чиста категорія АЗС Моно = 11.53 грн/л, що складає 518.85
Висновок: ціни фактично рівні на баку за умови партнерки Топливо.УА ... без неї заправки ВОГ-ОККО програють ... чи варто морочитись ???
Тут Flamingo порахував правильно, тільки з іншою математикою.
Якщо корисно для вас, користуйтесь.
Прошу не терти!
Купил талоны в 2017 талоны на Маршал,до сих пор выкатывают,92 вышел по 20 грн. Знал бы прикуп , закупал бы по 5 в 2007)))
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11527
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:26
хахаха
какие талоны, какие кешбеки...?
солярка от дяди Жоры с бака за углом пА 18 - это наше фсссё
налив без обмана, потому что по горло, качество супер, потому что залито с той же заправки где по талонам и с кешбеком
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2589
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 04:42
Ну уазик можно заправлять, у дяди за углом, и на маршале... а автомобиль - стремно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9627
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 1360 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 сер, 2019 07:02
deneg net написав:
хахаха
какие талоны, какие кешбеки...?
солярка от дяди Жоры с бака за углом пА 18 - это наше фсссё
налив без обмана, потому что по горло, качество супер, потому что залито с той же заправки где по талонам и с кешбеком
первый на пути(в лучшем случае)-топливный фильтр-штука гривен
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2578
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 07:28
Stringer написав:
Ну уазик можно заправлять, у дяди за углом, и на маршале... а автомобиль - стремно
В Одессе Маршал азс точно нет,а на маршруте из Харькова в Житомир через Киев , очень даже есть . Талоны удобнее , так как на АЗС бывает есть электричество но пос не работает,зато по талону все проходит , а карточка что банковская так и топливная - отдыхает
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11527
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 08:08
Коллеги, а проверял ли кто - оплата анализов в Синево именно через их сайт - попадает в КБ "красота и медицина"?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1421
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 08:14
la9 написав:
Коллеги, а проверял ли кто - оплата анализов в Синево именно через их сайт - попадает в КБ "красота и медицина"?
Да. Сейчас там плачу Пудрой - у них одинаковый перечень MCC в данной категории.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7066
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|