хуторянка написав:
первый на пути(в лучшем случае)-топливный фильтр-штука гривен
Это тоже самое, что женщине, лет 60-ти, рассказывать об опасности секеса
В бак дяди Жоры топливо попадает из той же заправки где заправляетесь вы, а потом ещё очистится через его фильтр.
Всю жизнь народ продаёт\покупает топливо таким образом и никогда проблем не было.
А вы наберите канистру на заправке, особенно из ёмкости в которой заканчивается топливо, и пускай она постоит месяц в гараже. Потом гляньте на дно. Сразу вспомните про дядю Жору