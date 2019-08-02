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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1425142614271428
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:34

  хуторянка написав:
  deneg net написав:хахаха
какие талоны, какие кешбеки...?
солярка от дяди Жоры с бака за углом пА 18 - это наше фсссё
налив без обмана, потому что по горло, качество супер, потому что залито с той же заправки где по талонам и с кешбеком
:D :D :D

первый на пути(в лучшем случае)-топливный фильтр-штука гривен :mrgreen:

Это тоже самое, что женщине, лет 60-ти, рассказывать об опасности секеса :D
В бак дяди Жоры топливо попадает из той же заправки где заправляетесь вы, а потом ещё очистится через его фильтр.
Всю жизнь народ продаёт\покупает топливо таким образом и никогда проблем не было.
А вы наберите канистру на заправке, особенно из ёмкости в которой заканчивается топливо, и пускай она постоит месяц в гараже. Потом гляньте на дно. Сразу вспомните про дядю Жору
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