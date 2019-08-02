deneg net написав:хахаха какие талоны, какие кешбеки...? солярка от дяди Жоры с бака за углом пА 18 - это наше фсссё налив без обмана, потому что по горло, качество супер, потому что залито с той же заправки где по талонам и с кешбеком
первый на пути(в лучшем случае)-топливный фильтр-штука гривен
Это тоже самое, что женщине, лет 60-ти, рассказывать об опасности секеса В бак дяди Жоры топливо попадает из той же заправки где заправляетесь вы, а потом ещё очистится через его фильтр. Всю жизнь народ продаёт\покупает топливо таким образом и никогда проблем не было. А вы наберите канистру на заправке, особенно из ёмкости в которой заканчивается топливо, и пускай она постоит месяц в гараже. Потом гляньте на дно. Сразу вспомните про дядю Жору
deneg net написав:хахаха какие талоны, какие кешбеки...? солярка от дяди Жоры с бака за углом пА 18 - это наше фсссё налив без обмана, потому что по горло, качество супер, потому что залито с той же заправки где по талонам и с кешбеком
первый на пути(в лучшем случае)-топливный фильтр-штука гривен
Это тоже самое, что женщине, лет 60-ти, рассказывать об опасности секеса В бак дяди Жоры топливо попадает из той же заправки где заправляетесь вы, а потом ещё очистится через его фильтр. Всю жизнь народ продаёт\покупает топливо таким образом и никогда проблем не было. А вы наберите канистру на заправке, особенно из ёмкости в которой заканчивается топливо, и пускай она постоит месяц в гараже. Потом гляньте на дно. Сразу вспомните про дядю Жору
Канистру необходимо время от времени разгерметизировать. Но это все пустое . В современных реалиях топливо покупают на разных АЗС,исключение - электрокары . Отошли от темы банков)
deneg net написав:хахаха какие талоны, какие кешбеки...? солярка от дяди Жоры с бака за углом пА 18 - это наше фсссё налив без обмана, потому что по горло, качество супер, потому что залито с той же заправки где по талонам и с кешбеком
первый на пути(в лучшем случае)-топливный фильтр-штука гривен
Предположу речь про бензонасос,фильтр стоит копейки