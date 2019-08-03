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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1425142614271428
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:34

  хуторянка написав:
  deneg net написав:хахаха
какие талоны, какие кешбеки...?
солярка от дяди Жоры с бака за углом пА 18 - это наше фсссё
налив без обмана, потому что по горло, качество супер, потому что залито с той же заправки где по талонам и с кешбеком
:D :D :D

первый на пути(в лучшем случае)-топливный фильтр-штука гривен :mrgreen:

Это тоже самое, что женщине, лет 60-ти, рассказывать об опасности секеса :D
В бак дяди Жоры топливо попадает из той же заправки где заправляетесь вы, а потом ещё очистится через его фильтр.
Всю жизнь народ продаёт\покупает топливо таким образом и никогда проблем не было.
А вы наберите канистру на заправке, особенно из ёмкости в которой заканчивается топливо, и пускай она постоит месяц в гараже. Потом гляньте на дно. Сразу вспомните про дядю Жору
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:05

  deneg net написав:
  хуторянка написав:
  deneg net написав:хахаха
какие талоны, какие кешбеки...?
солярка от дяди Жоры с бака за углом пА 18 - это наше фсссё
налив без обмана, потому что по горло, качество супер, потому что залито с той же заправки где по талонам и с кешбеком
:D :D :D

первый на пути(в лучшем случае)-топливный фильтр-штука гривен :mrgreen:

Это тоже самое, что женщине, лет 60-ти, рассказывать об опасности секеса :D
В бак дяди Жоры топливо попадает из той же заправки где заправляетесь вы, а потом ещё очистится через его фильтр.
Всю жизнь народ продаёт\покупает топливо таким образом и никогда проблем не было.
А вы наберите канистру на заправке, особенно из ёмкости в которой заканчивается топливо, и пускай она постоит месяц в гараже. Потом гляньте на дно. Сразу вспомните про дядю Жору

Канистру необходимо время от времени разгерметизировать. Но это все пустое . В современных реалиях топливо покупают на разных АЗС,исключение - электрокары . Отошли от темы банков)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:09

  хуторянка написав:
  deneg net написав:хахаха
какие талоны, какие кешбеки...?
солярка от дяди Жоры с бака за углом пА 18 - это наше фсссё
налив без обмана, потому что по горло, качество супер, потому что залито с той же заправки где по талонам и с кешбеком
:D :D :D

первый на пути(в лучшем случае)-топливный фильтр-штука гривен :mrgreen:

Предположу речь про бензонасос,фильтр стоит копейки
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:58

Re: Monobank

  sens написав:Предположу речь про бензонасос,фильтр стоит копейки
На СТО даме могут назвать и такую цену и её потом не переспоришь :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:07

  Мизантрóп написав:
  sens написав:Предположу речь про бензонасос,фильтр стоит копейки
На СТО даме могут назвать и такую цену и её потом не переспоришь :lol:

Не всі їздять на жигулях, на які фільтри по 3 гривні за десяток.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 08:07

  Кочевник написав:
  Мизантрóп написав:
  sens написав:Предположу речь про бензонасос,фильтр стоит копейки
На СТО даме могут назвать и такую цену и её потом не переспоришь :lol:

Не всі їздять на жигулях, на які фільтри по 3 гривні за десяток.

На не фирменных СТО чаще появляются посы,а на .... отправляют с счетом появиться в банк,где за услуги банка как раз и дерут,поэтому на СТО или МРЕВ так выгодно банкам содержать кассу для приема платежей. Но монобанк это банк без отделений и посов))
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 09:49

  Кочевник написав:
  Мизантрóп написав:
  sens написав:Предположу речь про бензонасос,фильтр стоит копейки
На СТО даме могут назвать и такую цену и её потом не переспоришь :lol:

Не всі їздять на жигулях, на які фільтри по 3 гривні за десяток.

тут скорее ситуация, что не всем меняют топливный фильтр по цене насоса...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:59

  Кочевник написав:
  Мизантрóп написав:
  sens написав:Предположу речь про бензонасос,фильтр стоит копейки
На СТО даме могут назвать и такую цену и её потом не переспоришь :lol:

Не всі їздять на жигулях, на які фільтри по 3 гривні за десяток.

Это кстати спорное мнение,все чаще вижу у знакомых в портмоне помимо привата черную карту от монобанк,при этом на руках последний яблофон и конечно ездят юбером или маршруткой . Про цены на запчасти , мы обсуждаем что можно получить в виде бонуса за покупки на азс или в приложении за топливо . Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.
никому не верю
sens
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