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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1426142714281429
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:48

  sens написав:Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.

В рассрочку?
maxim2014
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
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