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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:48
sens написав:
Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.
В рассрочку?
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