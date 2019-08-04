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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:48
sens написав:
Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.
В рассрочку?
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maxim2014
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Додано: Нед 04 сер, 2019 16:46
maxim2014 написав: sens написав:
Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.
В рассрочку?
Вогпрайд купить пару тон в рассрочку пока цена интересна
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 04 сер, 2019 17:53
sens написав: maxim2014 написав: sens написав:
Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.
В рассрочку?
Вогпрайд купить пару тон в рассрочку пока цена интересна
А не потеряется ли весь профит за время, пока рассрочку будешь отдавать?
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maxim2014
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:29
а че нельзя активировать виртуальную карту? все время пишет ошибка...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:44
Pupsik написав:
а че нельзя активировать виртуальную карту? все время пишет ошибка...
Может из-за перехода на IBAN, или может сервер налоговой не отвечает. Что пишет суппорт?
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rudnitep
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:04
rudnitep написав: Pupsik написав:
а че нельзя активировать виртуальную карту? все время пишет ошибка...
Может из-за перехода на IBAN, или может сервер налоговой не отвечает. Что пишет суппорт?
желает хорошего дня и грит, что этим вопросом занимаются ихние специалисты
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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