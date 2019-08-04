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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1426142714281429
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:48

  sens написав:Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.

В рассрочку?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 16:46

  maxim2014 написав:
  sens написав:Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.

В рассрочку?

Вогпрайд купить пару тон в рассрочку пока цена интересна
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:53

  sens написав:
  maxim2014 написав:
  sens написав:Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.

В рассрочку?

Вогпрайд купить пару тон в рассрочку пока цена интересна

А не потеряется ли весь профит за время, пока рассрочку будешь отдавать?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:29

а че нельзя активировать виртуальную карту? все время пишет ошибка...
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:44

  Pupsik написав:а че нельзя активировать виртуальную карту? все время пишет ошибка...

Может из-за перехода на IBAN, или может сервер налоговой не отвечает. Что пишет суппорт?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:04

  rudnitep написав:
  Pupsik написав:а че нельзя активировать виртуальную карту? все время пишет ошибка...

Может из-за перехода на IBAN, или может сервер налоговой не отвечает. Что пишет суппорт?


желает хорошего дня и грит, что этим вопросом занимаются ихние специалисты
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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  #<1 ... 1426142714281429
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