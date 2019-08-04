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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:48
sens написав:
Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.
В рассрочку?
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maxim2014
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Додано: Нед 04 сер, 2019 16:46
maxim2014 написав: sens написав:
Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.
В рассрочку?
Вогпрайд купить пару тон в рассрочку пока цена интересна
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 04 сер, 2019 17:53
sens написав: maxim2014 написав: sens написав:
Вопрос к пользователям Моно и Вога,кто покупал в рассрочку через приложения Вогпрайд топливо,какой МСС? Талоны от Маршал уже имеют свойство заканчиваться,увы. Ищу альтернативу ОККО.
В рассрочку?
Вогпрайд купить пару тон в рассрочку пока цена интересна
А не потеряется ли весь профит за время, пока рассрочку будешь отдавать?
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maxim2014
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:29
а че нельзя активировать виртуальную карту? все время пишет ошибка...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:44
Pupsik написав:
а че нельзя активировать виртуальную карту? все время пишет ошибка...
Может из-за перехода на IBAN, или может сервер налоговой не отвечает. Что пишет суппорт?
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rudnitep
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:04
rudnitep написав: Pupsik написав:
а че нельзя активировать виртуальную карту? все время пишет ошибка...
Может из-за перехода на IBAN, или может сервер налоговой не отвечает. Что пишет суппорт?
желает хорошего дня и грит, что этим вопросом занимаются ихние специалисты
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:22
ROLF написав: Олег1964 написав: sens написав:
10% орехов на Глуско от Альфа.
тнк-глуско-альфа-медведчук,шикарный набор....
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
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Олег1964
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:31
Олег1964 написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
ага, і прізвище + установчі дані в базу ворога
а потім на заробітки в ерифею або до тещі на щі і на кордоні - готовий терорист і "турма"
а так 2 гривні - наше все
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stas_rst
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:45
stas_rst написав: Олег1964 написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
ага, і прізвище + установчі дані в базу ворога
а потім на заробітки в ерифею або до тещі на щі і на кордоні - готовий терорист і "турма"
а так 2 гривні - наше все
Не смешите и скажите дякую петру за то, что враг о вас уже давно все знает.
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Олег1964
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:06
stas_rst написав: Олег1964 написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
ага, і прізвище + установчі дані в базу ворога
а потім на заробітки в ерифею або до тещі на щі і на кордоні - готовий терорист і "турма"
а так 2 гривні - наше все
Я на Глуско, и подобных скидочных картах, регистрируюсь как Петров Петр Петрович на полочный номер для интернета. Никто не заставляет регится на свои ФИО.
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lel
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