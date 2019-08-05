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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 00:11
lel написав:
Я на Глуско, и подобных скидочных картах, регистрируюсь как Петров Петр Петрович на полочный номер для интернета. Никто не заставляет регится на свои ФИО.
А удостоверение УБД у вас тоже на петрова выписано ?
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Igor3777
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