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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 00:11
lel написав:
Я на Глуско, и подобных скидочных картах, регистрируюсь как Петров Петр Петрович на полочный номер для интернета. Никто не заставляет регится на свои ФИО.
А удостоверение УБД у вас тоже на петрова выписано ?
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Igor3777
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Додано: Вів 06 сер, 2019 08:00
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))
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Hack-Stock
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Додано: Вів 06 сер, 2019 08:53
Hack-Stock написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))
Там мона даже с мордой кирпичом протянуть руку и забрать всю пачку, шо свободно лежит перед кассой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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