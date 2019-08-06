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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1427142814291430
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 00:11

Re: Monobank

  lel написав:Я на Глуско, и подобных скидочных картах, регистрируюсь как Петров Петр Петрович на полочный номер для интернета. Никто не заставляет регится на свои ФИО.


А удостоверение УБД у вас тоже на петрова выписано ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:00

па

И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.

а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:53

  Hack-Stock написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.

а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))

Там мона даже с мордой кирпичом протянуть руку и забрать всю пачку, шо свободно лежит перед кассой :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:49

  Hack-Stock написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.

а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))

Оба-на! Сёдня заеду в эпик. :)
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:00

  Hack-Stock написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.

а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))

А можно с этого места чуть подробнее? О каких скидках идет речь?
Делаю ремонт, в "Эпицентре" каждый день :) Никаких скидок не видел.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:20

  Искатель написав:
  Hack-Stock написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.

а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))

А можно с этого места чуть подробнее? О каких скидках идет речь?
Делаю ремонт, в "Эпицентре" каждый день :) Никаких скидок не видел.

на кассе спросите, флаера на скидку.
P.S. у альфы еще кешбек 10% на глуско
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:31

  Hack-Stock написав:на кассе спросите, флаера на скидку.
P.S. у альфы еще кешбек 10% на глуско

Так это, все, на бензин. А коллега спросил на стройку!
wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:52

Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности доп.скидка в приложении 2грн/л.
От 30 л. в месяц суммарно выходит -4грн от стеллы (проверено). От 60л. должно получиться -5грн. от стеллы. Пока не залил в текущем мес. 60л., не проверил.
Что интересно, если выбрать "до полного", Моня оставляет часть кэшбека после частичного возврата средств по факту заправки, а Алла нет.
Клиент_
 
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