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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 00:11
lel написав:
Я на Глуско, и подобных скидочных картах, регистрируюсь как Петров Петр Петрович на полочный номер для интернета. Никто не заставляет регится на свои ФИО.
А удостоверение УБД у вас тоже на петрова выписано ?
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Igor3777
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Додано: Вів 06 сер, 2019 08:00
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))
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Hack-Stock
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Додано: Вів 06 сер, 2019 08:53
Hack-Stock написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))
Там мона даже с мордой кирпичом протянуть руку и забрать всю пачку, шо свободно лежит перед кассой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:49
Hack-Stock написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))
Оба-на! Сёдня заеду в эпик.
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Олег1964
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:00
Hack-Stock написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))
А можно с этого места чуть подробнее? О каких скидках идет речь?
Делаю ремонт, в "Эпицентре" каждый день
Никаких скидок не видел.
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Искатель
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:20
Искатель написав: Hack-Stock написав:
И что? К слову, там 2 грн. скидка от цены участникам ато.
а тем кто поулыбается кассиршам эпика скидка 3 грн на бенз/дт и 0.7 грн на газ , в виде флаера со сроком действия до 31.10.19, мне дали 10 штук))
А можно с этого места чуть подробнее? О каких скидках идет речь?
Делаю ремонт, в "Эпицентре" каждый день
Никаких скидок не видел.
на кассе спросите, флаера на скидку.
P.S. у альфы еще кешбек 10% на глуско
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Hack-Stock
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:31
Hack-Stock написав:
на кассе спросите, флаера на скидку.
P.S. у альфы еще кешбек 10% на глуско
Так это, все, на бензин. А коллега спросил на стройку!
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wig
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:52
Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности доп.скидка в приложении 2грн/л.
От 30 л. в месяц суммарно выходит -4грн от стеллы (проверено). От 60л. должно получиться -5грн. от стеллы. Пока не залил в текущем мес. 60л., не проверил.
Что интересно, если выбрать "до полного", Моня оставляет часть кэшбека после частичного возврата средств по факту заправки, а Алла нет.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 08:55
Клиент_
AMIC, до 2014 року Lukoil — мережа автозаправних комплексів в Україні. Кінцевим власником є російська нафтова компанія Lukoil.
"Російське вбиває" - не чули?
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V2
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Додано: Сер 07 сер, 2019 09:11
V2. Амик - сеть заправок, официально действующая на территории Украины, согласно украинскому законодательству. Создает рабочие места и платит налоги в бюджет Украины. На этом точка.
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Клиент_
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