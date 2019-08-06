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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1428142914301431
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:17

Re: Monobank

Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности

Подскажите пожалуйста.
По качеству сопоставимо например с окко?
При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:24

Alpha1251
Сейчас не скажу, но до 13 года, когда ещё на рос заправках заливать было не зашкварно, на лукойле (тогда так назывался теперешный амик) топливо было на очень высоком уровне.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:37

  Клиент_ написав:V2. Амик - сеть заправок, официально действующая на территории Украины, согласно украинскому законодательству. Создает рабочие места и платит налоги в бюджет Украины. На этом точка.


Кінцевий бенефіціар - за поребриком. Кінцеві доходи - за поребриком, звідки й фінансується підривна діяльність проти України.
Проте, в кожного свої світоглядні принципи - продаватись чи ні за 30 срібників.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:52

Купил талон в Toplivo.ua - кэшбэк 5% за первую покупку начислили. Кэшбэка 3% за "Авто и АЗС" - нет.
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:58

  V2 написав:
  Клиент_ написав:V2. Амик - сеть заправок, официально действующая на территории Украины, согласно украинскому законодательству. Создает рабочие места и платит налоги в бюджет Украины. На этом точка.


Кінцевий бенефіціар - за поребриком. Кінцеві доходи - за поребриком, звідки й фінансується підривна діяльність проти України.
Проте, в кожного свої світоглядні принципи - продаватись чи ні за 30 срібників.

А вы когда у себя дома комфорку поживаете иудой себя не считаете? :) Или думаете в комфорках исключительно газ из Щебелинки? :) мне вот другое не понятно - зачем весь этот бред про серебреники на финансовом форуме. Если кто считает что кто-то или что-то действует во вред стране - решайте вопрос в юридической плоскости - закрывайте предприятия, запрещайте импорт и т.п. ИМХО намекает соотечественнику что он Иуда только потому что он покупает у украинского предприятия продукцию, которая официально введена в Украину и с которой платяться налоги и пошлины в украинский бюджет- не правильно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:06

Re: Monobank

Скидка амика, как я понял из правил, потом используется только на покупки в их магазинах. Нах такое надо
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:15

Re: Monobank

  Flamingo написав:А вы когда у себя дома комфорку поживаете иудой себя не считаете?


Тут особливого вибору немає - запалюй або не запалюй.
В питанні вибору АЗС - вибір широкий ;)

з.і. припиняю флудити - в кожного свої цінності!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:46

  Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности доп.скидка в приложении 2грн/л.
От 30 л. в месяц суммарно выходит -4грн от стеллы (проверено). От 60л. должно получиться -5грн. от стеллы. Пока не залил в текущем мес. 60л., не проверил.
Что интересно, если выбрать "до полного", Моня оставляет часть кэшбека после частичного возврата средств по факту заправки, а Алла нет.

В Польше тоже есть Амик (бывшие Лукойл).
Интересно, там тоже есть скидки?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:21

  Олег1964 написав:В Польше тоже есть Амик (бывшие Лукойл).
Интересно, там тоже есть скидки?

Интересно почитывать о Монобанке, а не оффтоп о бензине из-за поребрика. :!:
Maksi2
 
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