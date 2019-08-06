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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:17
Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности
Подскажите пожалуйста.
По качеству сопоставимо например с окко?
При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?
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Alpha1251
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Додано: Сер 07 сер, 2019 09:24
Alpha1251
Сейчас не скажу, но до 13 года, когда ещё на рос заправках заливать было не зашкварно, на лукойле (тогда так назывался теперешный амик) топливо было на очень высоком уровне.
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Amid
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:37
Клиент_ написав:
V2. Амик - сеть заправок, официально действующая на территории Украины, согласно украинскому законодательству. Создает рабочие места и платит налоги в бюджет Украины. На этом точка.
Кінцевий бенефіціар - за поребриком. Кінцеві доходи - за поребриком, звідки й фінансується підривна діяльність проти України.
Проте, в кожного свої світоглядні принципи - продаватись чи ні за 30 срібників.
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V2
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:52
Купил талон в Toplivo.ua - кэшбэк 5% за первую покупку начислили. Кэшбэка 3% за "Авто и АЗС" - нет.
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Charter
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:58
V2 написав: Клиент_ написав:
V2. Амик - сеть заправок, официально действующая на территории Украины, согласно украинскому законодательству. Создает рабочие места и платит налоги в бюджет Украины. На этом точка.
Кінцевий бенефіціар - за поребриком. Кінцеві доходи - за поребриком, звідки й фінансується підривна діяльність проти України.
Проте, в кожного свої світоглядні принципи - продаватись чи ні за 30 срібників.
А вы когда у себя дома комфорку поживаете иудой себя не считаете?
Или думаете в комфорках исключительно газ из Щебелинки?
мне вот другое не понятно - зачем весь этот бред про серебреники на финансовом форуме. Если кто считает что кто-то или что-то действует во вред стране - решайте вопрос в юридической плоскости - закрывайте предприятия, запрещайте импорт и т.п. ИМХО намекает соотечественнику что он Иуда только потому что он покупает у украинского предприятия продукцию, которая официально введена в Украину и с которой платяться налоги и пошлины в украинский бюджет- не правильно
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Flamingo
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:06
Скидка амика, как я понял из правил, потом используется только на покупки в их магазинах. Нах такое надо
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Alex_ki
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:15
Flamingo написав:
А вы когда у себя дома комфорку поживаете иудой себя не считаете?
Тут особливого вибору немає - запалюй або не запалюй.
В питанні вибору АЗС - вибір широкий
з.і. припиняю флудити - в кожного свої цінності!
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V2
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:46
Клиент_ написав:
Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности доп.скидка в приложении 2грн/л.
От 30 л. в месяц суммарно выходит -4грн от стеллы (проверено). От 60л. должно получиться -5грн. от стеллы. Пока не залил в текущем мес. 60л., не проверил.
Что интересно, если выбрать "до полного", Моня оставляет часть кэшбека после частичного возврата средств по факту заправки, а Алла нет.
В Польше тоже есть Амик (бывшие Лукойл).
Интересно, там тоже есть скидки?
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Олег1964
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Додано: Сер 07 сер, 2019 12:21
Олег1964 написав:
В Польше тоже есть Амик (бывшие Лукойл).
Интересно, там тоже есть скидки?
Интересно почитывать о Монобанке, а не оффтоп
о бензине из-за поребрика.
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Maksi2
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