1.1 При здійсненні заправки будь-яким видом пального та розрахунку банківською карткою платіжної системи Mastercard через мобільний додаток «AmicPAY», надається додаткова знижка на кожен літр пального.
Судя по правилам -это таки прямая скидка, а не баллы для магазина.
1) При оплаті пального з використанням бонусної картки — автоматично спрацьовує знижка на кожен літр.
2) При оплаті товарів з використанням бонусної картки — нараховуються лише бонуси.
Рівень 3 від 60 л 3,00 2,00 5,00 (3 стандартная, 2 - дополнительная от амикпей).