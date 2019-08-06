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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1429143014311432
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:44

Re: Monobank

  Alex_ki написав:Скидка амика, как я понял из правил, потом используется только на покупки в их магазинах. Нах такое надо


1.1 При здійсненні заправки будь-яким видом пального та розрахунку банківською карткою платіжної системи Mastercard через мобільний додаток «AmicPAY», надається додаткова знижка на кожен літр пального.

Судя по правилам -это таки прямая скидка, а не баллы для магазина.

1) При оплаті пального з використанням бонусної картки — автоматично спрацьовує знижка на кожен літр.

2) При оплаті товарів з використанням бонусної картки — нараховуються лише бонуси.

Рівень 3 від 60 л 3,00 2,00 5,00 (3 стандартная, 2 - дополнительная от амикпей).
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:46

  Maksi2 написав:
  Олег1964 написав:В Польше тоже есть Амик (бывшие Лукойл).
Интересно, там тоже есть скидки?

Интересно почитывать о Монобанке, а не оффтоп о бензине из-за поребрика. :!:

Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом. :!:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:08

Re: Monobank

Поговорити про АЗС запрошую в ось цю гілку - Как экономить на каждом литре бензина
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:35

  Олег1964 написав:Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом.

20% за такси вернулись. Правда, только за свои, но и это отлично.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:57

  wig написав:
  Олег1964 написав:Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом.

20% за такси вернулись. Правда, только за свои, но и это отлично.

Покращення :D
Олег1964
 
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