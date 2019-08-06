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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:44
Alex_ki написав:
Скидка амика, как я понял из правил, потом используется только на покупки в их магазинах. Нах такое надо
1.1 При здійсненні заправки будь-яким видом пального та розрахунку банківською карткою платіжної системи Mastercard через мобільний додаток «AmicPAY», надається додаткова знижка на кожен літр пального.
Судя по правилам -это таки прямая скидка, а не баллы для магазина.
1) При оплаті пального з використанням бонусної картки — автоматично спрацьовує знижка на кожен літр.
2) При оплаті товарів з використанням бонусної картки — нараховуються лише бонуси.
Рівень 3 від 60 л 3,00 2,00 5,00 (3 стандартная, 2 - дополнительная от амикпей).
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Додано: Сер 07 сер, 2019 12:46
Maksi2 написав: Олег1964 написав:
В Польше тоже есть Амик (бывшие Лукойл).
Интересно, там тоже есть скидки?
Интересно почитывать о Монобанке, а не оффтоп
о бензине из-за поребрика.
Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:08
Поговорити про АЗС запрошую в ось цю гілку - Как экономить на каждом литре бензина
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:35
Олег1964 написав:
Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом.
20% за такси вернулись. Правда, только за свои, но и это отлично.
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wig
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:57
wig написав: Олег1964 написав:
Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом.
20% за такси вернулись. Правда, только за свои, но и это отлично.
Покращення
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Додано: Сер 07 сер, 2019 17:23
Вялая ветка
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Додано: Сер 07 сер, 2019 18:02
wig написав: Олег1964 написав:
Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом.
20% за такси вернулись. Правда, только за свои, но и это отлично.
В каких службах такси в Киеве можно расплатиться мониной картой для получения кешбэка, ну и тарифы такси, чтоб адекватные были? Можно в личку.
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