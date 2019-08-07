Додано: Сер 07 сер, 2019 20:30

Alpha1251 написав: Клиент_ написав: Ну если про бензин и Моню.

Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности

Подскажите пожалуйста.

По качеству сопоставимо например с окко?

При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн? Подскажите пожалуйста.По качеству сопоставимо например с окко?При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?

Топливо однозначно лучше Авиас-Укрнафта. На Амик "подсел" года 3-4 назад, кстати, благодаря этому форуму. До этого нередко заправлялся на ВОГ. Разницы не заметил. На сайте есть паспорта качества.Насколько знаю из личного опыта, скидка мгновенная и зависит только от факт. объема в текущем месяце. Естественно, при действующей карте лояльности. Если первая заправка в текущем мес. 30+, скидка 2грн.Если на след. заправке в этом месяце перешли за 60л, сразу получаете -3грн/л на эту заправку. И, что интересно, -3грн. действует и в следующем месяце на любой объем. По крайней мере по моей карте со стажем так происходит. А Амик Пэй дает еще -2грн/л.