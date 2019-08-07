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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:44
mihasik написав: Alpha1251 написав:
Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности
Подскажите пожалуйста.
По качеству сопоставимо например с окко?
При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?
А что, окко, эталон качества?
Сокар не представлен по всем регионам,ВОГ и ОККО имеют обширную карту присутствия. Не в плюс оплате картами- в Одессе платил за кофе по 25 и выше за чашку картой,в Мукачево сейчас полно точек в том числе и на вокзале где цена всего 8 грн . Маленький плюсик в карму Кеша)
никому не верю
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Додано: Сер 07 сер, 2019 22:17
mihasik написав: Alpha1251 написав:
Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности
Подскажите пожалуйста.
По качеству сопоставимо например с окко?
При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?
А что, окко, эталон качества?
Для тех, кто на нем сидит - да.
12 лет без проблем.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 22:29
velvet написав: wig написав: Олег1964 написав:
Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом.
20% за такси вернулись. Правда, только за свои, но и это отлично.
В каких службах такси в Киеве можно расплатиться мониной картой для получения кешбэка, ну и тарифы такси, чтоб адекватные были? Можно в личку.
Уклон. Без комиссий. Карта подвязывается в приложении. Иногда дают промокоды.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 22:51
Igor3777 написав: Flamingo написав:
А вы когда у себя дома комфорку поживаете иудой себя не считаете?
Не всегда есть альтернатива выбора.
К конфорке подведена стационарная труба, одна (но мож у меня там и индукционная конфорка ?), а заправку вы сами выбираете и заехать на любую можете, чувствуете разницу ??
1. Если уж быть принципиальным - то до конца и во всем. А не тут я принципиален, а вот тут мне выбора не дали, но я хочу и чтоб тепло и кофе горячий, поэтому тут я тоже тут немножечко проспонсирую "врага". Ведь вопрос начинался именно с этого. И еще с сребренников. Чувствуете разницу?
2. Вы вырвали мою фразу из более длинного сообщения - как на счет активной позиции - закрывать предприятия, если есть доказательства, что они работают якобы "на врага" (на самом деле наполняют укр.бюджет, создают рабочие места украинским гражданам и работают в юридическом поле Украины), запрещать импорт "вражеской" продукции и т.п.? Чувствуете разницу?
3. Покупая белорусский (или прибалтийский, или какой-то еще) бензин - насколько Вы уверены, что он не сделан из "вражеской" нефти? А в таком случае ваши деньги точно также "достаются врагу" - просто по несколько иной цепочке. Так какая разница?
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