RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1430143114321433
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:44

  mihasik написав:
  Alpha1251 написав:
Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности

Подскажите пожалуйста.
По качеству сопоставимо например с окко?
При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?

А что, окко, эталон качества?
Сокар не представлен по всем регионам,ВОГ и ОККО имеют обширную карту присутствия. Не в плюс оплате картами- в Одессе платил за кофе по 25 и выше за чашку картой,в Мукачево сейчас полно точек в том числе и на вокзале где цена всего 8 грн . Маленький плюсик в карму Кеша)
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11551
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:17

  mihasik написав:
  Alpha1251 написав:
Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности

Подскажите пожалуйста.
По качеству сопоставимо например с окко?
При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?

А что, окко, эталон качества?

Для тех, кто на нем сидит - да.
12 лет без проблем.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 616
З нами з: 04.04.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:29

  velvet написав:
  wig написав:
  Олег1964 написав:Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом.

20% за такси вернулись. Правда, только за свои, но и это отлично.

В каких службах такси в Киеве можно расплатиться мониной картой для получения кешбэка, ну и тарифы такси, чтоб адекватные были? Можно в личку.

Уклон. Без комиссий. Карта подвязывается в приложении. Иногда дают промокоды.
Олег1964
 
Повідомлень: 190
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:51

  Igor3777 написав:
  Flamingo написав:А вы когда у себя дома комфорку поживаете иудой себя не считаете?


Не всегда есть альтернатива выбора.
К конфорке подведена стационарная труба, одна (но мож у меня там и индукционная конфорка ?), а заправку вы сами выбираете и заехать на любую можете, чувствуете разницу ??


1. Если уж быть принципиальным - то до конца и во всем. А не тут я принципиален, а вот тут мне выбора не дали, но я хочу и чтоб тепло и кофе горячий, поэтому тут я тоже тут немножечко проспонсирую "врага". Ведь вопрос начинался именно с этого. И еще с сребренников. Чувствуете разницу? ;)
2. Вы вырвали мою фразу из более длинного сообщения - как на счет активной позиции - закрывать предприятия, если есть доказательства, что они работают якобы "на врага" (на самом деле наполняют укр.бюджет, создают рабочие места украинским гражданам и работают в юридическом поле Украины), запрещать импорт "вражеской" продукции и т.п.? Чувствуете разницу?
3. Покупая белорусский (или прибалтийский, или какой-то еще) бензин - насколько Вы уверены, что он не сделан из "вражеской" нефти? А в таком случае ваши деньги точно также "достаются врагу" - просто по несколько иной цепочке. Так какая разница? :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1430143114321433
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uaprofi і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14324)
07.08.2019 23:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.