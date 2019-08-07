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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1430143114321433 Додано: Сер 07 сер, 2019 21:44 mihasik написав: Alpha1251 написав: Клиент_ написав: Ну если про бензин и Моню.

Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности

Подскажите пожалуйста.

По качеству сопоставимо например с окко?

При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн? Подскажите пожалуйста.По качеству сопоставимо например с окко?При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?

А что, окко, эталон качества? А что, окко, эталон качества? Сокар не представлен по всем регионам,ВОГ и ОККО имеют обширную карту присутствия. Не в плюс оплате картами- в Одессе платил за кофе по 25 и выше за чашку картой,в Мукачево сейчас полно точек в том числе и на вокзале где цена всего 8 грн . Маленький плюсик в карму Кеша) Сокар не представлен по всем регионам,ВОГ и ОККО имеют обширную карту присутствия. Не в плюс оплате картами- в Одессе платил за кофе по 25 и выше за чашку картой,в Мукачево сейчас полно точек в том числе и на вокзале где цена всего 8 грн . Маленький плюсик в карму Кеша) никому не верю sens

Повідомлень: 11551 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 662 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 22:17 mihasik написав: Alpha1251 написав: Клиент_ написав: Ну если про бензин и Моню.

Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности

Подскажите пожалуйста.

По качеству сопоставимо например с окко?

При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн? Подскажите пожалуйста.По качеству сопоставимо например с окко?При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?

А что, окко, эталон качества? А что, окко, эталон качества?

Для тех, кто на нем сидит - да.

12 лет без проблем. Для тех, кто на нем сидит - да.12 лет без проблем. Skiw Skiw Повідомлень: 616 З нами з: 04.04.15 Подякував: 31 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 22:29 velvet написав: wig написав: Олег1964 написав: Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом. Так о монобанке читать нечего. Все, что было у моно лучшее, уже в прошлом.

20% за такси вернулись. Правда, только за свои, но и это отлично. 20% за такси вернулись. Правда, только за свои, но и это отлично.

В каких службах такси в Киеве можно расплатиться мониной картой для получения кешбэка, ну и тарифы такси, чтоб адекватные были? Можно в личку. В каких службах такси в Киеве можно расплатиться мониной картой для получения кешбэка, ну и тарифы такси, чтоб адекватные были? Можно в личку.

Уклон. Без комиссий. Карта подвязывается в приложении. Иногда дают промокоды. Уклон. Без комиссий. Карта подвязывается в приложении. Иногда дают промокоды. Олег1964 Повідомлень: 190 З нами з: 03.10.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 22:51 Igor3777 написав: Flamingo написав: А вы когда у себя дома комфорку поживаете иудой себя не считаете? А вы когда у себя дома комфорку поживаете иудой себя не считаете?



Не всегда есть альтернатива выбора.

К конфорке подведена стационарная труба, одна (но мож у меня там и индукционная конфорка ?), а заправку вы сами выбираете и заехать на любую можете, чувствуете разницу ?? Не всегда есть альтернатива выбора.К конфорке подведена стационарная труба, одна (но мож у меня там и индукционная конфорка ?), а заправку вы сами выбираете и заехать на любую можете, чувствуете разницу ??



1. Если уж быть принципиальным - то до конца и во всем. А не тут я принципиален, а вот тут мне выбора не дали, но я хочу и чтоб тепло и кофе горячий, поэтому тут я тоже тут немножечко проспонсирую "врага". Ведь вопрос начинался именно с этого. И еще с сребренников. Чувствуете разницу?

2. Вы вырвали мою фразу из более длинного сообщения - как на счет активной позиции - закрывать предприятия, если есть доказательства, что они работают якобы "на врага" (на самом деле наполняют укр.бюджет, создают рабочие места украинским гражданам и работают в юридическом поле Украины), запрещать импорт "вражеской" продукции и т.п.? Чувствуете разницу?

3. Покупая белорусский (или прибалтийский, или какой-то еще) бензин - насколько Вы уверены, что он не сделан из "вражеской" нефти? А в таком случае ваши деньги точно также "достаются врагу" - просто по несколько иной цепочке. Так какая разница? 1. Если уж быть принципиальным - то до конца и во всем. А не тут я принципиален, а вот тут мне выбора не дали, но я хочу и чтоб тепло и кофе горячий, поэтому тут я тоже тут немножечко проспонсирую "врага". Ведь вопрос начинался именно с этого. И еще с сребренников. Чувствуете разницу?2. Вы вырвали мою фразу из более длинного сообщения - как на счет активной позиции - закрывать предприятия, если есть доказательства, что они работают якобы "на врага" (на самом деле наполняют укр.бюджет, создают рабочие места украинским гражданам и работают в юридическом поле Украины), запрещать импорт "вражеской" продукции и т.п.? Чувствуете разницу?3. Покупая белорусский (или прибалтийский, или какой-то еще) бензин - насколько Вы уверены, что он не сделан из "вражеской" нефти? А в таком случае ваши деньги точно также "достаются врагу" - просто по несколько иной цепочке. Так какая разница? Flamingo

Повідомлень: 2592 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 559 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1430143114321433 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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