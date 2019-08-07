Додано: Чет 08 сер, 2019 06:54

Flamingo написав: 1. Если уж быть принципиальным - то до конца и во всем. А не тут я принципиален, а вот тут мне выбора не дали, но я хочу и чтоб тепло и кофе горячий, поэтому тут я тоже тут немножечко проспонсирую "врага". Ведь вопрос начинался именно с этого. И еще с сребренников. Чувствуете разницу?

2. Вы вырвали мою фразу из более длинного сообщения - как на счет активной позиции - закрывать предприятия, если есть доказательства, что они работают якобы "на врага" (на самом деле наполняют укр.бюджет, создают рабочие места украинским гражданам и работают в юридическом поле Украины), запрещать импорт "вражеской" продукции и т.п.? Чувствуете разницу?

3. Покупая белорусский (или прибалтийский, или какой-то еще) бензин - насколько Вы уверены, что он не сделан из "вражеской" нефти? А в таком случае ваши деньги точно также "достаются врагу" - просто по несколько иной цепочке. Так какая разница? 1. Если уж быть принципиальным - то до конца и во всем. А не тут я принципиален, а вот тут мне выбора не дали, но я хочу и чтоб тепло и кофе горячий, поэтому тут я тоже тут немножечко проспонсирую "врага". Ведь вопрос начинался именно с этого. И еще с сребренников. Чувствуете разницу?2. Вы вырвали мою фразу из более длинного сообщения - как на счет активной позиции - закрывать предприятия, если есть доказательства, что они работают якобы "на врага" (на самом деле наполняют укр.бюджет, создают рабочие места украинским гражданам и работают в юридическом поле Украины), запрещать импорт "вражеской" продукции и т.п.? Чувствуете разницу?3. Покупая белорусский (или прибалтийский, или какой-то еще) бензин - насколько Вы уверены, что он не сделан из "вражеской" нефти? А в таком случае ваши деньги точно также "достаются врагу" - просто по несколько иной цепочке. Так какая разница?

Хватит троллить

Все эти ховно дискуссии в полит.срач тему пожалуйста, там делать людям вообще нечего, судя по всему как читать и писать бред.

. Интер, НьюзОне, 112-й и куева туча интернет зашквар-изданий тоже "наполняют бюджет, создают раб. места" и их не закрывают "типа доказательств нет", но вражескими агентами они, как и те кто критикует их игнор, быть не перестают... среди которых исогласно вашим "быть последовательным и принципиальным до конца, не переставайте пользоваться их услугами если не перестали пользоваться всем-всем росийским, включая выбраннымгазом".