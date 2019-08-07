RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1428142914301431
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:14

В последней версии monobank мы обновили Рассрочку. Теперь в нем появилась отдельная кнопка «Перевести трату в рассрочку». Нажав на нее вы видите все последние платежи по карте, которые можно перевести в рассрочку.

Раньше переводить трату в рассрочку можно было только из выписки. Теперь же можно и так, и так.

После этого редизайна прирост портфеля рассрочки повысился на ~50%.

https://t.me/dmytro_dubilet/502

Я правильно розумію, що банда касирів АТБ, яка зі своїм "злодійським менталітетом" ледь не пустила топів без штанів по світу, не користувалася цією послугою не тому, що вони занадто розумні для такої примітивної пастки, а тому, що не могла знайти, як це зробити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3407
З нами з: 18.08.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1428142914301431
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Maksi2, ramaz, slasva і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (525)
08.08.2019 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.