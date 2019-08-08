В последней версии monobank мы обновили Рассрочку. Теперь в нем появилась отдельная кнопка «Перевести трату в рассрочку». Нажав на нее вы видите все последние платежи по карте, которые можно перевести в рассрочку.
Раньше переводить трату в рассрочку можно было только из выписки. Теперь же можно и так, и так.
После этого редизайна прирост портфеля рассрочки повысился на ~50%.
Я правильно розумію, що банда касирів АТБ, яка зі своїм "злодійським менталітетом" ледь не пустила топів без штанів по світу, не користувалася цією послугою не тому, що вони занадто розумні для такої примітивної пастки, а тому, що не могла знайти, як це зробити?