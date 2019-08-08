Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:14
В последней версии monobank мы обновили Рассрочку. Теперь в нем появилась отдельная кнопка «Перевести трату в рассрочку». Нажав на нее вы видите все последние платежи по карте, которые можно перевести в рассрочку.
Раньше переводить трату в рассрочку можно было только из выписки. Теперь же можно и так, и так. После этого редизайна прирост портфеля рассрочки повысился на ~50%. https://t.me/dmytro_dubilet/502
Я правильно розумію, що банда касирів АТБ, яка зі своїм "злодійським менталітетом" ледь не пустила топів без штанів по світу, не користувалася цією послугою не тому, що вони занадто розумні для такої примітивної пастки, а тому, що не могла знайти, як це зробити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 05:54
В каких банкоматах снимаете наличку с карт монобанка ? Приватбанковские для этого подходят с точки зрения как "родные" где минимальная комиссия ?
Karmik
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 06:49
Karmik написав:
В каких банкоматах снимаете наличку с карт монобанка ? Приватбанковские для этого подходят с точки зрения как "родные" где минимальная комиссия ?
Ни в каких не снимаем. Что за тупость снимать наличку с комиссией?
WachtAmRhein
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 06:54
Karmik написав:В каких банкоматах снимаете наличку с карт монобанка ? Приватбанковские для этого подходят с точки зрения как "родные" где минимальная комиссия ?
Комісія у всіх 0,5%- за свої, 4% за кредитні.
Zochan
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:20
В последней версии monobank мы обновили Рассрочку.
Интересно, а где анонсированное на август снятие вкладов кассах банков партнеров?
Flamingo
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:54
Flamingo написав:
Интересно, а где анонсированное на август снятие вкладов кассах банков партнеров?
Так август, еще, толком не начался - не все банки выплатили кэшбек за июль.
wig
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:52
WachtAmRhein написав:
Ни в каких не снимаем. Что за тупость снимать наличку с комиссией?
Хм, а что есть вариант снять без комиссии ? Интересно увидеть где это так.
Karmik
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:54
Zochan написав:
Комісія у всіх 0,5%- за свої, 4% за кредитні.
это именно в приватовских или любых ?
Karmik
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